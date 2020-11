Claudia mintió a comerciantes del CH: prometió no cerrar calles, pero lo hizo

El Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco les mintió a los comerciantes del Centro Histórico pues prometió que no cerrarían el primer cuadro de la ciudad en las festividades de Día de Muertos. Sin embargo, la secretaria de Gobernación anunció la colocación de vallas en el Centro Histórico, lo que ocasionó que no vendieran ni el 10 por ciento.

En entrevista con CAMBIO, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, aseveró que el Ayuntamiento capitalino había prometido no cerrar de nuevo las vialidades, pese a una amenaza de rebrote por COVID-19.

“El pasado viernes tuvimos una reunión con el gobierno municipal. Lo único que se pidió es que la alcaldesa (Claudia Rivera Vivanco) cumpliera su palabra de abrir las calles del primer cuadro de la ciudad, pero saliendo de la reunión, por la tarde-noche nos enteramos por un comunicado de este cierre del fin de semana (…). No entendemos esta decisión y aparte, ni nos tomaron en cuenta”.

Luego de que el pasado viernes la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco anunciara que iba cerrar algunas vialidades del Centro Histórico (CH) con vallas en esta temporada de Día de Muertos, “se determinó que, para mantener control de no asistencia, la plancha del Zócalo permanecerá cerrada a partir de las 00:00 horas del 31 de octubre y se establecerán cercos sanitarios en los portales”.

Ante esto, Ayala Vázquez lamentó que la alcaldesa haya implementado esta medida que solo resultó perjudicial, pues lastimó la recuperación de más de 40 mil familias que buscaban repuntar sus ventas en estas festividades.

“Nosotros buscábamos repuntar nuestras ventas un 20 por ciento, pero con el cierre no se pudo y ni pudimos vender un 10 por ciento de lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, ahorita nuestras ventas se encuentran a lo máximo en un 40 por ciento, estamos decepcionados de este Ayuntamiento, ya no podemos creerles lo que nos dicen”, mencionó el líder de los comerciantes.

En este sentido, el empresario reveló que en la última reunión presidida por diferentes dependencias del gobierno de Rivera Vivanco, la semana pasada, se les prometió a los empresarios y representantes de diferentes cámaras empresariales en que en estas fechas no se volvería a dar otro cierre de vialidades. Sin embargo, no fue de esta manera, por lo que Ayala Vázquez expresó su decepción ante las falsas declaraciones que hace el Ayuntamiento.

“¿De qué sirve cerrar el Zócalo cuando todo lo demás estaba en total desorden? A los vendedores ambulantes no los han controlado, parece que sólo gobiernan el Zócalo de la capital, si no toman las decisiones correctas sólo provocan incertidumbre, ya estamos decepcionados, antes no trabajábamos en este día (2 de noviembre) pero ahora tenemos necesidades y estamos aquí viendo qué se puede rescatar”, finalizó.