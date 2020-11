Familia del fallecido Comandante Veneno ganan casa de CANADEVI y lo recuerdan por su heroísmo (VIDEO)

La familia de Jesús Humberto Vázquez Ojeda alias El Veneno fue una de las ganadoras de una vivienda otorgada por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), además de que el comandante fue condecorado con el mérito al "Heroísmo" por morir en cumplimento de su deber.

Fue en la entrega de reconocimientos de "Puebla Agradece" en su séptima edición que María Yolanda Pérez Almaraz subió al estrado con una fotografía en mano de su esposo Jesús Humberto Vázquez Ojeda quien murió en noviembre del año pasado durante un operativo contra el narcomenudeo en la colonia Minerales del Sur, pues recibió un disparo en la cabeza.

Ante ello, en entrevista la viuda de "El Veneno" en compañía de sus dos hijos mencionó que si su esposo todavía siguiera con vida estaría feliz de recibir este reconocimiento, pues también mencionó que tuvo más de 80 medallas al ser una persona destacada en el deporte.

"Mi esposo si estuviera aquí sería el más feliz del mundo por recibir este premio, me entristece que no pueda disfrutar la casa que nos dieron pero ahora no me queda más que agradecer y ahora ver por mis hijos en su ausencia", fueron las palabras de Yolanda Pérez Almaráz.

En este sentido, el presidente de Canadevi, Alberto Moreno Gómez Monroy al decir unas palabras en el estrado al borde de las lágrimas se comprometió a entregar más viviendas el siguiente año como parte de los premios en dicho evento, pues lamentó las vidas perdidas de los elementos policíacos.

"Me parte el alma no poder ayudarlos en más cosas, en reconocer su esfuerzo que ellos dieron su vida por la seguridad de Puebla, pero me comprometo el siguiente año a darles a todos los fallecidos a médicos y policías una casa para que tengan un sustento", así fueron las palabras del presidente de CANADEVI.

Dicho evento fue organizado por la Iniciativa Privada en donde se reconocieron a un total de 42 poblanos que son médicos, elementos de seguridad y civiles quienes por su trayectoria, servicio y ejemplo fueron premiados.

Por último, Humberto fue uno de los 3 elementos policíacos junto con Rafael García Castillo y Ricardo Vázquez Quiroga quienes con un minuto de aplausos fueron honrados y recibieron el mérito al heroísmo por morir en cumplimiento de su deber.