Claudia gastó 124 millones tan sólo en octubre entre copias, despensas y pavos

En el mes de octubre el gobierno municipal gastó cerca más de 124 millones en 34 adjudicaciones, dentro de las que destaca la compra de material médico de Protección Civil, impresiones para el segundo informe de la presidenta Claudia Rivera Vivanco y la compra de pavos y despensas.

En el informe de adjudicaciones de octubre presentado por la Secretaría de Administración Municipal en la pasada comisión de Patrimonio y Hacienda, se señaló que el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) le pagó a la proveedora Elyana Solano González 719 mil 673 pesos por la compra de piernas, pavos y despensas que serán entregadas entre los trabajadores del organismo en los próximos días.

Asimismo, dio a conocer que por fin el Parque Biblioteca, obra insignia de la administración de Claudia Rivera Vivanco, ya contará con mobiliario, toda vez que la Secretaría de Bienestar le pagó a la empresa Astral Construcciones SA de CV la cantidad de 833 mil 947 para los materiales, pese a que el inmueble aún no ha sido inaugurado.

También mostró que para el segundo informe de labores de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, la empresa reproducciones Gráficas Avanzadas SA de CV realizó las impresiones gráficas de dicho evento, por un costo de 914 mil pesos.

Por último, la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos contrató a la empresa Adquisición de Material Médico para el Grupo Relámpago a fin de prevenir contagios por COVID-19.

A pesar de que el gobierno municipal en el 2021 tendrá una baja en los ingresos del 13 por ciento, el Ayuntamiento de Puebla descartó realizar recortes de personal, informó el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez.

En entrevista, el funcionario comentó que su dependencia se encuentra realizando revisiones en el gasto de operación, lo cual servirá para poder contar con suficiencia de presupuesto para el capítulo mil.

“Efectivamente el presupuesto del próximo año prevé reducciones, la primera cosa que se revisa es el gasto corriente, vamos a buscar generar economías en el gasto de operación, la Secretaría de Administración sigue presentando ahorros con la intención de no pegarle al capítulo mil. La presidenta no nos ha pedido revisar esa parte y tenemos la posibilidad de mantener la planilla laboral que tenemos, pese al recorte que se viene tenemos finanzas municipales que nos permiten no prever recortes”, dijo.