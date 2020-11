Constructora y gobierno de Claudia no han cumplido requisitos de impacto ambiental: Barbosa

Barbosa comentó que en primera instancia se entregó un documento a la dependencia estatal por el tema de la Obra del Corredor 5 de Mayo no contenía todos los requisitos necesarios para dar el permiso de impacto al Ayuntamiento

La obra de intervención del Centro Histórico nuevamente será frenada, pues ni el Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco y la empresa encargada de la obra han cumplido hasta la fecha con los requisitos de la Secretaría de Medio Ambiente para el permiso de impacto ambiental del proyecto, así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que en primera instancia se entregó un documento a la dependencia estatal por el tema de la Obra del Corredor 5 de Mayo no contenía todos los requisitos necesarios para dar el permiso de impacto al Ayuntamiento.

Es por ello que se procedió a solicitar diferentes documentos para completar la carpeta y el expediente del permiso, sin embargo el mandatario acotó que hasta la fecha ni el gobierno capitalino ni la empresa M&P ha entregado lo requerido por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado.

“Hasta el día de hoy ni la empresa ni el Ayuntamiento han dado cumplimiento a los requerimientos que dio Medio Ambiente, hasta hoy no hay ningun paso adelante, no se ha satisfecho por parte de os interesados los documentos para el otorgamiento del permiso no hay tal“, dijo.