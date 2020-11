El Toretto del Mustang amarillo culpa a una patrulla estatal de provocar el accidente y dice que no huyó (VIDEO)

Fernando Rendón, el conductor briago del Ford Mustang amarillo, se victimizó en redes sociales y aseguró que una patrulla de la Policía Estatal lo acechaba y que esto provocó que chocara contra un automóvil blanco que salió del fraccionamiento La Vista, quien se pasó la luz roja del semáforo.

A través de un video que circulaba en redes sociales el conductor del Mustang aseguró que no se dio a la fuga y que el choque fue porque una patrulla de la Policía Estatal lo seguía por la Vía Atlixcáyotl.

"Yo me espanté. Dije: ‘este quien es, ¿quién prendió sus torretas?’. Me venía aventando su camioneta. Sin hacer nada yo. No había hecho nada. Yo venía saliendo de la gasolinera y me aventó su camioneta. Ha sucedido que sólo por tener estos autos nos paran, nos extorsionan, nos quieren sacar dinero. Siempre nos están extorsionando (...) cómo me empezó a aventar la camioneta, pues me dio miedo, ya que he tenido amenazas de secuestro, me he enterado que los mismos policías te ponen con los secuestradores”, dijo en un video que difundió la mañana de este viernes en sus redes sociales.

El conductor del Mustang amarillo que resultó lesionado en el choque de tres vehículos la noche de ese jueves 19 de noviembre dijo que tuvo miedo e intentó escapar de los policías.

"Como estaba cerca de mi casa se me ocurrió darme vuelta en U en la Atlixcáyotl y meterme a mi fraccionamiento, pero esta patrulla me empezó a seguir. En el semáforo sale un coche blanco de La Vista, se pasa el alto y pues yo ya no lo logre esquivarlo. La patrulla venía al lado mío. Ya no vi si me pegó o no. Yo me estampo contra el coche que se pasa el alto y salen todas las bolsas de aire y no me deja ver nada más (...) la patrulla se fue sin auxiliarnos”.

Además, comentó que el no huyó del lugar sólo fue que lo atendiera un médico, ya que los paramédicos primero atendieron a los de los otros vehículos y él ya no aguantaba estar de pie.

Asimismo, dijo que se hará una prueba para demostrar que no iba entado de ebriedad.

Cabe señalar que el conductor del Mustang con placas de circulación UAP9434 tiene 14 foto multas y dos registros por invadir paso peatonal, de acuerdo a la Foto Infracción del Gobierno de Puebla.