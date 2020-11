Claudia acaba con esperanza de comerciantes: Zócalo cerrado durante el Guadalupe-Reyes (VIDEO)

El gobierno de Claudia Rivera Vivanco le puso el ‘último clavo’ a la recuperación económica de los empresarios, pues volverá a cerrar el Zócalo de Puebla del 11 de diciembre hasta el 7 de enero, por lo que la Iniciativa Privada (IP) se lanzó contra la decisión al asegurar que debería cuidar el ambulantaje y darle mantenimiento a vías públicas que llevar a cabo esta acción.

Fue ayer que Gustavo Ariza Salvatori, titular de la Secretaría de Protección Civil Municipal (PC), dijo en entrevista que volverán a replicar el cierre del Zócalo de la capital por casi un mes, siendo la temporada decembrina y que a su vez es el periodo más importante para los comercios del corazón de la ciudad.

Ariza Salvatori dijo que la decisión se tomó ya que todavía hay poblanos que acuden al Centro Histórico únicamente para pasear acompañados de todos sus seres queridos, provocando que se generen aglomeraciones.

“Se va a cerrar la plancha del Zócalo, no necesitamos gente que esté sentada, no necesitamos que vengan a pasear, en este momento el Zócalo no es para venir a pasear, es para venir a hacer compras e irse a sus casas, no es para traer niños, traer adultos mayores, entonces por eso se toma la determinación de cerrar la plancha”, señaló el titular de PC Municipal.