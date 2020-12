Claudia maltrata a mujeres víctimas de violencia: sufren vejaciones en refugio municipal

Horas y horas de fregar pisos, limpiar tinacos, comida escasa y sin valor nutricional, malos tratos y apenas una hora de terapia psicológica a la semana es lo que sufren las mujeres poblanas víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al Refugio temporal de Atención Integral del gobierno de Claudia Rivera Vivanco. Las víctimas ahí son revictimizadas.

No es un albergue, ni siquiera un centro de internamiento para adicciones. El trato es mucho peor, como una cárcel, puesto que las funcionarias que trabajan ahí piden que las llamen “custodias” y a las víctimas las llaman “internas” pese que el objetivo es brindar herramientas para superar episodios de violencia de género.

Aunque el protocolo riguroso de ingreso establece que en el lugar deben darles asistencia legal y terapia psicológica durante tres meses, las “custodias” se dedican a maltratarlas. “La cena es un sobre de té con cuatro galletas marías”. Todo el día lo dedican a lavar y a fregar pisos “para que se mantengan ocupadas”.

Este es el testimonio de dos mujeres que huyeron de tal refugio –a cargo del Sistema DIF municipal- así como el de Raquel Carrera, una defensora de los derechos de las mujeres que ha acompañado estos casos que derrumban el discurso que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ha sostenido en las últimas semanas para posicionarse como una activista del feminismo.

El discurso feminista se agota en los hechos. El gobierno de Claudia Rivera Vivanco maltrata a las mujeres que sufren violencia de género y buscan resguardarse en el Refugio temporal de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia, donde sufren experiencias traumáticas como acoso, violación de derechos humanos y un trato indigno.

Los tres testimonios otorgados a CAMBIO coinciden que tal refugio -cuya ubicación es confidencial para cumplir con los protocolos de la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia- resulta desastroso contraproducente para las víctimas al no lograr ningún tipo de asistencia ni empoderamiento.

Las cifras son contundentes: durante la pandemia, el Albergue para Mujeres del Gobierno del Estado, a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, llegó al tope, mientras que el Refugio para Mujeres del Ayuntamiento de Puebla no tiene ninguna mujer refugiada al día de hoy, pues de las 12 que llegaron ahí en la pandemia, todas se han ido y al momento se encuentra vacío.

Raquel Carrera, de la organización “Sorora, Mujeres en Desarrollo”, afirmó que el maltrato ha sido denunciado a la titular de la Secretaría de Igualdad de Género, Catalina Pérez Osorio, quien no ha mostrado empatía ni sororidad, puesto que incluso un hombre está a cargo de la dirección.

Llamémosle Maya. Llegó con su familia a Puebla huyendo de un novio violento que no tardó en seguirla hasta el estado. La relación no demoró en regresar a la violencia, por lo que Maya fue a resguardarse al Refugio Municipal. Después del riguroso protocolo de ingreso, pudo entrar al lugar en el que supuestamente estaría tres meses, pero apenas aguantó 20 días.

“La casa de tres pisos y cuatro habitaciones estaba muy limpia”, contó Maya a CAMBIO, “me dio gusto llegar a un lugar así y me sentí tranquila”. Después entendió que la limpieza del lugar era la única terapia que recibían las mujeres que estaban ahí, pues la custodio obligaba a las internas a fregar hasta tres veces en el mismo lugar.

Pero eso no fue todo. La comida era, quizá, uno de los peores momentos del día, pues el desayuno era un huevo y una salchicha, la comida verduras hervidas sin sal y la cena un sobre de té para toda el agua que quisieran y cuatro galletas Marías.

“Casi siempre comíamos soya, no había jitomate, cebolla, sal, azúcar. Las tortillas eran muy esporádicas y cuando había sólo daban dos”, detalló Maya. “La comida la podía tolerar, agregó, pero lo que no soporté fueron los malos tratos”.

Maya contó que para empezar, la celadora pidió que la llamaran ‘custodia’, como se les llama a los cuerpos policiacos que cuidan las cárceles, y justo eso sentía Maya, que estaba presa.

“Todo el día tienes que estar haciendo limpieza porque no hay ninguna actividad, desde lavar la azotea, la cochera, según para mantenerte ocupada. Después de las 10 no hay actividades, televisión sólo hasta después de las 6 de la tarde”.

Sin duda, la terapia era la mejor hora, pero era sólo una vez a la semana y era el motivo que le permitió estar ahí 20 días.

“Yo hablé con la jefa del refugio y le dije que no estaba para limpiar, pero estaba más estresada. Al final alcé la voz pero dijeron que me salí por la mala comida, pero me fui por el trato que nos daban”, concluyó.