Club Cherokees cumple veinte años cuidando los bosques de encinos en Haras

El legado más apreciado para un amplio grupo de deportistas amantes del tiro con arco 3D, es el contar con el mejor campo y escenario para la práctica de su deporte favorito.

Justamente en este otoño, el club de arqueros Cherokee Puebla, cumple 35 años de haberse conformado y 20 años de haberles proporcionado una zona de encinares ubicada en Haras Ciudad Ecológica para la práctica de su actividad los fines de semana con la condición de cuidarla y preservarla.

Por ello, para los cerca de 100 tiradores que conforman el club, esta zona es lo más preciado para su lúdica distracción, cuidándola activamente, a sabiendas que esta área le pertenece también a los cientos de colonos que viven en Haras Ciudad Ecológica, los cuales muchos de ellos la ocupan para realizar su caminata diaria, el senderismo y el esparcimiento en bicicleta.

Al frente de Cherokees se encuentra su presidente y fundador, el Ing. Arturo Prieto Martínez, a quien le emociona hablar sobre todo lo realizado en este bosque en dos décadas, junto a su amplio grupo de arqueros.

“Nuestro deporte es totalmente ecológico, porque lo único que realizamos es caminar extensas zonas y tiramos con nuestro arco a la diversa fauna hecha de goma o caucho, así como costales que previamente instalamos en todo el recorrido. Al final levantamos nuestros blancos de tiro y nos dedicamos a recolectar las ramas caídas, recoger la más mínima basura y sembrar encinos o pinos cuando nuestros integrantes los llevan. En 20 años imaginen cuantos arbolitos no hemos sembrado.”

Prieto Martínez solo tiene agradecimiento a Haras Ciudad Ecológica por brindarles esta zona a los arqueros poblanos. “Creo que no les hemos fallado en todos los sentidos, deportivamente Puebla cuanta con los mejores exponentes en México, incluso nos han invitado a competencias internacionales y en este bosque nos hemos proclamado campeones nacionales en diferentes categorías”. Y con respecto al cuidado ecológico, quien desee ser testigo de cómo conservamos esta vasta zona que se una a nuestro grupo.

AIDA ROMAN CAMPEONA OLIMPICA ENTRENA EN HARAS.

Una satisfacción para los tiradores poblanos es saber que la campeona olímpica y medalla de plata en Londres 2012 de tiro con Arco, Aida Román, es amante de entrenar en Haras de manera cotidiana. “Hemos convivido con la campeona aquí en nuestro campo, vemos que lo disfruta mucho y realiza sus caminatas, incluso nos asesora y nos brinda invaluables consejos para mantenernos como los mejores”, amplía el líder de Cherokees.

“Desgraciadamente por la pandemia no pudimos continuar con el calendario habitual, pero si el próximo año todo mejora, continuaremos con nuestros circuitos estatales mes con mes, incluso la Federación Mexicana sigue en pie solicitando el campo para organizar el Campeonato Nacional para septiembre u octubre del 2021”.

CREAN LA ASOCIACIÓN: “GUARDABOSQUES DE FLOR DEL BOSQUE”

Finalmente, Arturo Prieto mencionó una gran noticia, la reciente creación de la Asociación denominada “Guardabosques de Flor del Bosque” integrada por grupos civiles y colonos de Haras.

“En lo personal yo no vivo aquí, pero por el gran cariño y agradecimiento que le tengo a la Ciudad Ecológica y a toda la zona circunvecina, nos dimos a la tarea de crear esta asociación que no sólo la integran los colonos, sino también personas que no viven en esta zona ni en Flor del Bosque, pero que la conocen y la aprecian”.