VIDEO: Seguridad de RUTA rocía gas lacrimógeno a mujeres y niños de Chiapas

Este fin de semana una familia de turistas originaria de Chiapas tuvo un altercado con personal de seguridad de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en el paradero del Paseo Bravo, porque no los dejaron ingresar debido a que no tenían tarjeta de prepago, de hecho, acusaron que el personal del servicio, arrojaron gas lacrimógeno a mujeres y niños.

A través de un video de Twitter se dio a conocer que una familia de turistas quiso abordar el metrobús en el paradero del Paseo Bravo sin tarjeta y personal de seguridad les impidió el paso debido a que no tenían tarjeta.

Los turistas respondieron a los elementos de seguridad insultando y aventando botellas de cristal a las cajas de cobro.



A su vez, los guardias respondieron rociando con gas lacrimógeno a la madre y sus pequeños, quienes fueron los más afectados porque el gas les lastimó ojos y garganta.

En una entrevista con la mujer agredida dijo que los guardias se pusieron pesados y no importó nada, simplemente no los dejaron abordar:



“Ellos no nos permitieron subir que porque no todos traíamos tarjeta, o sea solo traíamos una tarjeta para todos los que veníamos y varias personas no empezaron a regalar más tarjetas para que así nos pudieran dejar pasar pero ella nos dijo definitivamente que no y que no y se empezó a poner agresiva grosera y después nos empezó a rociar gas y ahí fue donde le aventaron el bote a agua a ella porque se puso en un plan chocante y ni siquiera están cobrando y no nos dejó abordar y pues nos roció a todos, a los niños, eso fue lo injusto, ni siquiera están cobrando y no nos permitieron subir . Tres tarjetas nos dieron y ni así nos dejaron subir”.