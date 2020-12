Tunden a Claudia en el Congreso: es la peor alcaldesa de la historia

Los diputados de Morena, PT y el PAN le ‘tundieron’ a Claudia Rivera Vivanco al calificarla como la peor alcaldesa de la historia de Puebla al querer imponer impuestos nuevos y un alza en las recaudaciones en plena pandemia de COVID-19; además, reclamaron problemas de ingobernabilidad y ambulantaje.

El núcleo de la discusión de las Leyes de Ingresos de los últimos 54 municipios de Puebla no fueron las propuestas remitidas por los ayuntamientos, sino por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien fue el centro de la crítica del diputado Gabriel Biestro Medinilla, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Rodolfo Huerta Espinosa.

El diputado Gabriel Biestro sentenció que la Ley de Ingresos presentada por Rivera Vivanco era contraria a la estrategia mediática que estaba difundiendo, pues fue gracias al Congreso del Estado que no se permitió la implementación de nuevos impuestos, situación que se corrigió en mesas de trabajo entre la Comisión de Hacienda, asegurando que el actuar de la alcaldesa era contrario a los valores que impulsan el gobierno estatal y federal.

“Bien dice el Ayuntamiento que no hay nuevos impuestos o nuevos cobros, pues no, porque todos se los quitamos en la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Hacienda fue que se los hicimos a un lado y aquí estoy poniendo cuáles eran los que había dado el Ayuntamiento”, enfatizó el coordinador de Morena.

La panista Mónica Rodríguez Della Vecchia aseguró que la transparencia del gobierno de Claudia Rivera Vivanco es uno de los principales errores que ha tenido su administración, pues no ha logrado transparentar varias acusaciones respecto al ejercicio de los recursos, principalmente el hecho del por qué no se está ejerciendo dinero ya que hay un subejercicio de 2 mil 142 millones de pesos.

“Ya lleva más de dos años en el cargo y los problemas siguen ahí, los parques están sin mantenimiento, las calles de asfalto están llenas de baches, no hay obras, no construyó nada en dos años, la inseguridad es terrible, los servicios competencia del Ayuntamiento cada vez son de peor calidad, los semáforos están desquiciados, las cámaras de seguridad no funcionan. El ambulantaje está desbordado, hay más ambulantes que nunca en la historia de la ciudad”, señaló.