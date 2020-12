Claudia invierte 12 millones en remodelar la calle de su casa (FOTOS Y VIDEOS)

Con 12 millones de pesos del dinero de todos los poblanos, Claudia Rivera Vivanco decidió remodelar y dignificar su propia calle: la 6 Poniente. El tramo remodelado corre entre 11 Norte y Diagonal Defensores de la República, en el barrio de San Miguelito.

En esa calle se encuentra su último domicilio conocido, pues el predio es propiedad de su mamá Eloísa Vivanco. La alcaldesa vivió ahí por lo menos hasta 2018, cuando incluso concedió entrevistas a diversos medios de comunicación en dicho inmueble.

Las obras a cargo de la empresa Obra Civil y Urbanización del Sur Miccsa SA de CV comenzaron ayer frente a la casa de la alcaldesa y ya realizan trabajos frente al último domicilio de la presidenta municipal capitalina.

De acuerdo con la licitación LP-CMOP-051/2020, la obra tiene como objetivo rehabilitar la vialidad de la calle 6 Poniente, del tramo de la 11 Norte a la Diagonal Defensores de la República.

Esta obra no es un trabajo prioritario del Ayuntamiento de Puebla, pues no se incluyó en el primer paquete de licitación de las rehabilitaciones viales que se realizarán en las calles 8, 10, 12 y 14 Poniente, así como el corredor 5 de Mayo, trabajos dentro del Centro Histórico que se generan con el ‘guardadito’ de 500 millones de pesos de la alcaldesa.

Cabe destacar que la rehabilitación de la vialidad de la calle 6 Poniente tampoco se encontraba dentro de las 26 hojas del informe que presentó la alcaldesa ante la comisión Inspectora del ASE, como sí venían las avenidas ya mencionadas.

Vecinos y comerciantes molestos por viacrucis de las obras claudistas

En un recorrido hecho por CAMBIO se pudo observar que la compañía inició con los trabajos del retiro de escombro del tramo de la 11 Norte-Sur a la calle 17 Sur, contraesquina donde se ubica la residencia Rivera Vivanco, que se encuentra situada en la 15 Sur y 6 Poniente.

Esto provocó el enfado de los colonos del barrio de San Miguel, ya que aseguraron que debido a que de la noche a la mañana las obras iniciaron sin previo aviso, los vecinos no pueden entrar y salir de sus domicilios y los locatarios no cuentan con ingresos.

El ‘viacrucis’ también es para los colonos que utilizan el transporte público, pues rutas como Cholula-Puebla, 26, 11 y 16 dejaron de circular por la calle 6 Poniente, además de que muchos de ellos se quedaron sin agua.

“Empezaron el jueves 10. Nos han afectado porque no avisaron ni nada, no dijeron que iban a hacer obra, esta calle era parada de rutas, no sé bien todavía pero estaba hablando con los señores y ésta durará hasta 2021, nos afectó y nos dejaron sin agua”, dijo una colona, quien pidió el anonimato.

Obra Civil y Urbanización del Sur Miccsa SA de CV en 2020 recibió 17 millones de pesos del Ayuntamiento

En el 2020, el Ayuntamiento de Puebla contrató en tres ocasiones a la empresa Obra Civil y Urbanización del Sur Miccsa SA de CV, quien por contratos de bacheo, pavimentación y por la rehabilitación vial de la 6 Poniente ha cobrado 17 millones 851 mil 796 pesos. El primer contrato con dicha empresa fue el número OP/15014/SISPMP-2020-26096, el cual solicitó bacheo de mezcla asfáltica en diferentes zonas de la capital por un monto de 2 millones 490 mil 108 pesos.

El segundo contrato se generó en octubre para realizar la construcción de pavimentación de obras complementarias en la calle 147 A Poniente por 5 millones 302 mil 687 pesos.