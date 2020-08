Legarreta y su familia fueron al cine, ahora tiene coronavirus

Tras el brote de Covid que hubo en Televisa, podría haber otro, pues Andrea Legarreta dio positivo a Covid-19, tras acudir al cine con su familia.

Esta mañana en el programa “HOY” se dio a conocer que la conductora Andrea Legarreta dio positivo a coronavirus; por lo que muchos de sus seguidores exhibieron que hace unos días fue al cine.

Como parte de las cápsulas que se transmiten en el programa matutino de Televisa, el pasado jueves proyectaron cómo la conductora acudió a una sala de cine en compañía de sus hijas y de su esposo Erik Rubin.

Andrea Legarreta actualmente se encuentra aislada en su hogar, pues está contagiada de covid-19; y es que esta semana le correspondía estar al frente del programa “HOY”, pues cada semana hay un rol en los conductores.

Además de su salida al cine, en redes sociales se dio a conocer que la conductora también fue a un bosque a reforestar; además de que reveló que ha intentado reintegrarse a las actividades como ir a restaurantes.

A pesar de que muchas de las actividades en México están volviendo a la “nueva normalidad”, aún se sigue pidiendo que se procure no salir en cuanto no sea completamente necesario tener algunas actividades no fundamentales.

Así fue la salida de Andrea Legarreta al cine en el programa “HOY”

Acompañada de toda su familia, Legarreta acudió a la cadena de cines Cinemex, donde comentó que en todo momento se sintió “completamente segura”.

Sin embargo, muchos se cuestionan si posiblemente no pudo contagiarse en ese sitio o bien haber contagiado a los empleados al ya haber incubado al virus del covid-19.

“En esta “nueva normalidad” y con los debidos cuidados, precauciones y mucha responsabilidad, regresar al cine nos llenó de felicidad y lo disfrutamos TANTO!! Y la gente que ha regresado a trabajar a negocios que se mantuvieron cerrados por meses, está tan agradecida de vernos volver! Apoyemos a nuestros empresarios en todas las áreas y ayudemos a activar la economía de nuestro país! Algo que era quizás tan común como acudir al cine en familia, se convirtió en un momento súper especial”, escribió en sus redes sociales.

Además, Andrea Legarreta también fue parte de una iniciativa de reforestación donde pudo plantar un árbol como parte de la estrategia de la comunidad Ectágono.

Por ello, es importante mencionar que no hay que bajar la guardia y seguir tomando las medidas, pues a pesar de que la situación de contagios parece ir en descenso, la realidad es que la pandemia sigue afectando al mundo.

Fuente: Radio Fórmula