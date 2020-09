Andrea Legarreta confirma tener neumonía; niega haberse contagiado en el cine

“Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien”, indicó la conductora del programa Hoy

La conductora Andrea Legarreta a través de sus redes sociales informó a sus seguidores sobre su estado de salud y así evitar chismes o malos entendidos como los que se han estado generando tras haber confirmado tener coronavirus.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, la conductora del programa Hoy asegura que su familia está bien, así como da detalles de los malestares de cada integrante.

“Estamos muy bien. Nina solamente ha perdido un poco el olfato y el gusto. Mía ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, ayer se sentía bien y hoy se siente mucho mejor. Erik está muy bien, ha tenido cansancio, dolor de cuerpo. En mi caso estoy bien, positiva con buena actitud, pero al hablar mucho me llegó a sofocar, estos signos son de neumonía” Andrea Legarreta. Conductora de televisión

Tras realizarse una tomografía, médicos le confirmaron que padece neumonía por lo que le aconsejaron quedarse unos días en el hospital, donde se encuentra ahora.

"Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días y me iré a curar a casa" Andrea Legarreta. Conductora de televisión

Por otra parte, aseguró que a nadie le ha confirmado que se contagió en el cine, a ningún amigo ni familiar, tampoco a Alan Tacher como en días pasados lo informaron diversos medios.

“Yo nunca he afirmado, dicen que fue en el cine, eh, la verdad de los lugares donde más seguros nos sentimos fue en el cine. En el restaurante igual, super responsables, cuidando a su gente” Andrea Legarreta. Conductora de televisión

Insistió que no se trata de buscar culpables y mucho menos de hacer sentir mal a nadie insinuando que no tuvo un cuidado adecuado porque no fue el caso y finalmente deseó no bajar la guardia, pidió seguir cuidándose, ser responsables y agradeció el apoyo de sus fans.

Con información de: SDP