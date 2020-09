Así fueron los últimos días de Xavier Ortiz; sin dinero, vendiendo cubrebocas y gelanibacterial  

Este lunes el diputado Sergio Mayer informó sobre la muerte de Xavier Ortiz, ex integrante de la alineación original del grupo coreográfico-vocal Garibaldi en los años noventa.

“Con profunda tristeza y gran dolor informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del grupo Garibaldi y actor Xavier Ortiz. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos”, dijo el legislador sin dar más detalles del deceso.

Sergio Mayer comunicó el Fallecimiento de Xavier Ortiz, ex integrante de la alineación original del grupo Garibaldi (Foto: Twitter)

“Todo parece indicar, extraoficialmente, que el fallecimiento de Xavier Ortiz fue causado por un suicidio”, dijo Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, durante la emisión del programa de este lunes.

Y es que, derivado de la contingencia sanitaria por coronavirus, el actor que interpretó en 2004 al personaje “La Bugambilia”, en la obra teatral producida por Carmen Salinas, Aventurera, decidió emprender un negocio de venta de productos sanitarios.

Los efectos económicos resultantes de la propagación del virus SARS-CoV-2 en México y el mundo causaron estragos el bolsillo del ex Garibaldi, por lo cual tuvo que buscar otra manera de sostenerse ofertando artículos como gel antibacterial, cubrebocas de tela y otros enseres de cuidado higiénico.

“Gracias a Dios tengo unos ahorritos, pero cada mes baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir”, dijo en abril de 2020, el cantante y actor a Ventaneando.

Xavier Ortiz gozó de fama en Latinoamérica y España en los años 90, por ser integrante del grupo original Garibaldi. Su éxito se debió a sus interpretaciones de temas bailables y versiones de la música mexicana ataviado con motivos folklóricos “modernizados”.

El cantante dijo en su momento que se encontraba comercializando artículos médicos de alta demanda en el periodo de la pandemia, con el fin de generar un poco de dinero con las comisiones.

“Eventos no hay, no se puede juntar la gente. Entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de gel antibacterial, cubrebocas, guantes y todo el equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones”

No obstante, este gremio se encuentra altamente competido, por lo cual las posibilidades de generar ingresos notables se ven disminuidas.

“Todo el mundo está haciendo esto ahora. A veces (se gana) un centavo, porque son negocios de centavos. Si te piden 12 millones de cubrebocas, te ganas 50 centavos y ya la hiciste, pero no más, está complicado”, explicó el también cirujano dentista de 48 años, el pasado mes de abril.

Otra persona que figuró en la vida de Xavier Ortiz fue la actriz Carmen Salinas, quien confió en sus habilidades como actor al incluirlo en el elenco de la obra Aventurera.

Durante una charla con Pedro Sola y Daniel Bisogno, la también productora se mostró consternada por la noticia del fallecimiento; ya que el pasado miércoles, recibió un mensaje del ahora occiso.

“Impactada por la noticia, no lo puedo creer, todavía el miércoles pasado me mandó un recado diciéndome: ¿Cómo estás?, los extraño, y habló por teléfono conmigo hace como un mes o dos, diciéndome que a ver si lo ayudaba a grabar un llamado para que ayudaran a una casa donde estaban ayudando a gente. Dije ’sí hijo, mándame todos los datos’, ya no me los mandó.“, señaló durante la emisión del programa Ventaneando de este lunes.

Carmen Salinas trajo a la mesa el episodio en el que Ortiz sufrió un accidente que lo dejó severamente lesionado. De acuerdo con el testimonio de la actriz, el ex Garibaldi fue atropellado por una alcaldesa del Partido Acción Nacional (PAN) que nunca pagó por el tratamiento de recuperación. Ante esta situación, la intérprete lo ayudó con recursos económicos para que pudiera sostener sus gastos médicos:

Yo lo fui a ver a su casa a Guadalajara y me impactó ver la herida que tenía desde los pies hasta la ingle, una herida inmensa. Porque al parecer tuvo un accidente en la motocicleta. Yo incluso, le mandé un dinero para que se pudiera ayudar económicamente, lo ayudé con un dinero y se lo deposité en su cuenta.

Ante las dudas que giran en torno a la muerte del cantante, Carmen Salinas señaló que desconoce el motivo por el cual este pudiera haber perdido de la vida. De lo que sí estaba enterada, declaró, fue de que Xavier Ortiz se encontraba desempleado y “luchando por salir adelante”.

“No sabía que estuviera enfermo de nada, fuera del accidente que tuvo tan fuerte y quejándose que pues con lo de la pandemia no tenía trabajo, decía ‘ando luchando por salir adelante’. Él no era un muchacho vicioso, yo nunca lo vi en Aventurera que fuera un muchacho que tomara o que se metiera droga o algo”

