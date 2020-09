Actriz porno poblana se desnuda en el transporte público para exigirle seguridad a Claudia (VIDEO)

La actriz porno Annie Sex Teen, se desnudó a bordo de una unidad del transporte público en Puebla, para exigir mayor seguridad y la reapertura de centros nocturnos en los estados de Puebla y Tlaxcala.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter (@anniesexteenpsm), la actriz de películas para adultos mexicana, hizo un llamado para frenar la inseguridad que se vive en contra de los usuarios del transporte público, pero también para que se autorice la reapertura de los centros nocturnos tanto de Puebla como de Tlaxcala.

"Soy Annie Sex Teen, actriz porno mexicana, el día de hoy vengo en protesta por la inseguridad que se vive en el transporte público en la ciudad de Puebla, y bueno también porque no nos dejan trabajar en los centros nocturnos, así que bueno, en modo de protesta me voy a desnudar; y bueno pues a quien no le guste tápese los ojitos, se puede voltear, y quien guste compartan saquen sus celulares", dijo la actriz a los usuarios de una unidad del trasporte público.

Después se quitó la ropa y dejo que algunos de los pasajeros la tocaron como parte de su protesta en donde pidió que las autoridades correspondientes autoricen la reapertura de los centros nocturnos en Puebla como de Tlaxcala, que son el sostén de miles de familias en la entidad.