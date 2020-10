Eugenio Derbez y Oscar Jaenada reviven sus personajes para comercial de Uber Eats

Luego de la participación de Luis Miguel, Diego Boneta y Martha Higareda en la campaña “Esta noche voy a cenar” de Uber Eats, Eugenio Derbez y Oscar Jaenada se suman en esta tercera edición.

Todos nos acordamos del mismísimo Sol de México pidiendo un deliciosísimo fetuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Uh la lá, señor francés. Y Uber Eats lo hizo de nuevo, reuniendo a Eugenio Derbez con Óscar Jaenada en la típica disputa de cualquier día por la noche: ¿hoy qué vamos a cenar?

Aquí hay varias cosas que nos intrigan. La primera es ¿qué hace Jaenada con ese adorable osito de peluche en la sala de Eugenio Derbez? O sea, entendemos que invites a tu amigo a cenar a tu casa, ¿pero en verdad es tu amigo con esos ojos que te echa, Eugenio? ¿Y ese peluche ya lo traía o era tuyo?

Oigan, y qué tal con el look de Oscar Jaenada. ¡Somos fans absolutos! Lo recordamos mucho en papeles de época, pero no nos había tocado verlo interpretándose a sí mismo y nos encantó. Ojalá le esté yendo bien y haya mucho jamón serrano en su vida y en la de sus seres queridos.

De todas las opciones que pidieron Derbez y Jaenada, nuestra favorita son, definitivamente, los tacos. No tienen la alcurnia del fetuccini pero esos nunca fallan. En lo que no nos quedan dudas con este spot es que así tengas corazón de piedra o de peluche, seas un padre normal o no, si se te antoja algo, seguro está en Uber Eats.

Estos comerciales de Uber Eats, que forman parte de una campaña global que ha incluído a rostros enormes como Kim Kardashian West y Boy George son buenérrimos y queremos más. ¿Quién será el siguiente que se pregunte qué va a cenar hoy? *música de suspenso*

Con información de: Sopitas