Mauricio Barcelata da positivo a Coronavirus

Resulta que ex conductor de Guerreros 2020 tiene Covid-19. Mediante un comunicado explica haberse sometido a una prueba PCR donde le confirmaron haberse contagiado de coronavirus por lo que se mantendrá aislado y bajo tratamiento médico en los próximos días.

El presentador de televisión Mauricio Barcelata tomó su cuenta de Instagram para dar una importante noticia a sus miles de seguidores alrededor de su estado de Salud. Lamentablemente el resultado su prueba dio positivo.

En cuanto a sus síntomas, indica no presentar dolencias fuertes y mucho menos graves; no obstante, no da detalles sobre sus malestares pero deja en claro que ya está consumiendo medicamentos para disminuirlos.

Sin revelar dónde o cómo pudo contagiarse, el presentador de tv pide no bajar la guardia y seguir al pie de la letras los protocolos de seguridad, incluso, a través de sus historias de Instagram da a conocer que una vez que le diagnosticaron Covid-19, recurrió a los servicios de una empresa experta en sanitizar por lo que su domicilio está más que limpio.

Respecto a su trabajo aseguró que continuará de forma virtual en el programa donde comparte créditos con Luz Elena González, Enrique Alcocer, Luis Magaña, Ivonne Chávez y Ximena Córdoba.

Fuente: SDP