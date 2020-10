¿De que te vale ser influencer si nunca influyes a nada bueno?: Bad Bunny les envía mensaje

El cantante se pronunció en contra de los llamados “influencers” que no envían mensajes positivos

Bad Bunny ha utilizado diferentes plataformas para pronunciarse sobre diferentes injusticias sociales, como la violencia hacia la mujer. El reguetonero envió un contundente mensaje a los llamados “influencers”.

A través de su cuenta de Twitter el puertorriqueño dejó en claro que no tiene sentido que las personas cuenten con una gran influencia sino la utilizan para algo positivo.

Debido a la popularidad de las diferentes sociales, muchas personas han alcanzado gran número de seguidores. Pero Bad Bunny destacó que no basta con tener seguidores, sino que se debe de hacer algo al respecto.

“De que te vale ser "influencer" si nunca influyes a nada bueno?” Bad Bunny

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar y en pocos minutos su mensaje en Twitter se popularizó alcanzando los 37 mil Me Gusta.

La mayoría de sus seguidores le han expresado su apoyo, señalando que ojalá más influencers utilicen su popularidad para cosas positivas.

No es la primera vez que Bad Bunny utiliza su plataforma para mostrar su postura en contra de los problemas sociales. Durante los Billboard Music Awards el cantante pidió un alto al machismo.

"Basta ya de violencia machista, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro" Bad Bunny

Damon Albarn revela que quiere cantar al lado de Bad Bunny

En una entrevista para el programa 'Perros de la Calle' Damon Albarn, vocalista de Blur y Gorillaz, reveló que le gustaría realizar una colaboración con Bad Bunny.

"Hablé con Bad Bunny, quiero decir, me encantaría trabajar con él... hablé con él hace un tiempo o era alguien que se parecía mucho a él. Me gustaría colaborar con él, sería genial" Damon Albarn

El músico señaló que fue en México donde tuvo un acercamiento con este género.

"¿Quién no quiere cantar sobre un ritmo de reguetón? he estado escuchando muchos ritmos del género, la primera vez que los oí fue cuando estuve en México en 1998 (…) Estuve en eso un buen tiempo, pero me di cuenta de que perdí la oportunidad para convertirme en artista de reguetón (risas)” Damon Albarn

Con información de: SDP