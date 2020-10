Emily Ratajkowski confirma que está embarazada

La modelo Emily Ratajkowski paralizó las redes sociales tras anunciar que está embarazada. Ella y su pareja Sebastian Bear-McClard, con quien se casó en 2018, esperan a su primera hijo.

Quizá muchos la recuerden por protagonizar el polémico video de “Blurred Lines” de Robin Ticke junto a Pharrell Williams y T.I., o también por algunos papeles que tuvo en un par de películas como en Gone Girl de David Fincher junto a Ben Affleck o We Are Your Friends, la cual protagonizó con Zac Efron. Desde entonces se ha mantenido ocupada modelando, aunque en los últimos años se convirtió en una empresaria respetada.

Emily Ratajkowski se nos casó hace un buen rato

Aunque es una verdadera figura pública, Emily Ratajkowski ha intentado mantener su vida lo más privada posible, aunque los paparazzis siempre se salen con la suya. Después de llevar años de relación con el actor y productor Sebastian Bear-McClard, en febrero de 2018 confirmó que ambos se nos habían matrimoniado en una boda sorpresa que se llevó a cabo en un juzgado de Nueva York y a la que asistieron puras personas cercanas.

Desde entonces y en cada oportunidad que tienen, esta parejita nos comparte en redes sociales lo felices y enamorados que están uno del otro. Sin embargo, todas las personas que siguen a la modelo quien en 2013 recibió el premio a la Mujer del Año de la revista Esquire esperaban que diera el siguiente paso y decidiera formar una familia junto a su esposo, y después de un par de años por fin se los cumplió.

La modelo y su esposo dan el siguiente paso

Resulta que Emily Ratajkowski aprovechó que aparecería en la portada del siguiente número de la revista Vogue para hacer un anuncio muy importante, aunque se les adelantó en su cuenta de Instagram. La modelo publicó un video de la sesión de fotos que hizo para la publicación de moda, donde sin darle tantas vueltas al asunto confirmó que está esperando a su primer bebé… sí, así como lo leen.

En entrevista para la revista, habló sobre lo contentos que están pero que a la vez les aterra la idea de ver en qué manera un [email protected] les cambiará la vida. Pero quizá lo que más llamó la atención fue que Emily dijo que tanto ella como su esposo no quieren saber el sexo del bebé y que cuando tenga 18 años decidirá con qué se identifica. No nos queda más que felicitar a la parejita por esta excelente noticia, que sin duda viene bien para todo lo que está pasando en 2020.

