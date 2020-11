Andrea Legarreta dice que No es patrona de nadie  y exige respeto a su trabajo

Andrea Legarreta pide que por favor ya se dejen de inventar cosas como que tiene rivalidad entre las conductoras en "Hoy" o si ella es quien decide quien está o se va del programa.

“Ni soy la patrona, soy la empleada, gracias a Dios he dado resultados, he demostrado que soy profesional, que soy comprometida, estoy aquí (en la empresa) desde los ocho años de edad…

He hecho una carrera ya estuvo bueno de decir ‘seguro está ahí porque es la patrona o porque anda con alguien’, no soy jefa, no soy patrona, respeto a mis amigos, soy chambeadora y si les pesa decirlo asómense un poco a todo lo que he hecho…”

Con información de: El Universal