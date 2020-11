Es mentira el testamento de José José: Alejandra Ávalos (VIDEO)

A más de un año de la muerte de José José, Anel Noreña, José Joel y Marysol Sosa revelaron que habían encontrado el testamento del cantante.

Sin embargo Alejandra Ávalos asegura que se trata de una mentira muy grande ya que no puede confiar en que el documento en realidad exista.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ la famosa detalló que si le enseñan el documento ella podrá avalar si se trata del testamento real.

“Si a mi me manifiestan por escrito el mismo notario, pero si a mi me enseñas el documento yo avaló que es verdad o no. Yo digo ano pues esto es apócrifo o esto lo inventaron o lo mandaron hacer en Santo Domingo”

Alejandra Ávalos

En el video la actriz detalló que hasta que no enseñen el documento ella seguirá creyendo que es una mentira y que fue creado. Además, puntualizó que hasta que no se realice una investigación siempre señalará que es una mentira.

“Si se hiciera esa investigación, yo me quedaría muy callada y no pensaría que es una mentira”

Alejandra Ávalos

Fuente: SDP