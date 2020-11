Estoy harto del coronavirus: Pedrito Sola (VIDEO)

Pedrito Sola dijo muy triste que la contingencia por el coronavirus parece no tener fin.

Fiel a su estilo, Pedro Sola reveló cómo ha pasado estos días e hizo un llamado a las personas ya que detalló que mientras no se acoplen las medidas para evitar los contagios, la situación no se va a acabar.

“Yo recuerdo que al final del año (2019) invitamos a personas, ya saben, que leen el tarot, y que los astros y que Mercurio retrógrado, Neptuno… no sé cómo dicen los astrólogos, pero nunca jamás nos dijeron ni nos previnieron ni vieron el futuro de lo que iba a pasar en 2020”

Pedro Sola

Pedro Sola destacó que ya hay varias personas que se encuentran cansadas de cumplir con las medidas, ya que parece que la contingencia por el Covid-19 no tiene fin.

“Esto del Covid-19 parece que no tiene fin, porque yo estaba con la esperanza de que habría una vacuna, resulta que no han salido bien las cosas, el gobierno parece que ya pagó para las vacunas”

Pedro Sola

“Mientras no haya una vacuna, y mientras no nos cuidemos nosotros esto no va a acabar nunca”

Pedro Sola

“¿Qué podemos hacer?, pues cuidarnos, cuidar a los demás, procurar no estar libres en la calle como si nada sucediera, procurar estar uno más en su casa, la economía tendrá que aguantar y el ser humano tendrá que soportar y salir delante de alguna forma”

Pedro Sola

Fuente: SDP