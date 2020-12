Bad Bunny es el artista de habla hispana más escuchado en Spotify en 2020

Bad Bunny, reguetonero puertorriqueño, ha sido el cantante más escuchado en 2020 en Spotify, esto representa un "hito", es la primera vez en la historia de la Soptify que un hablante hispano gana a nivel mundial.

¿Cumplirá Bad Bunny su promesa de retirarse a finales de 2020?

Bad Bunny acumula ya más de 8.300 millones de escuchas en Spotify este año. En segunda posición se encuentra Drake, el rapero estadounidense; en tercera J Balvin, en cuarta posición se encuentra Juice WRLD y en quinta, The Weeknd.

En cuanto al 'top 5' de artistas femeninas más escuchadas en el mundo, Billie Eilish se coloca a la cabeza, revalidando su título por segundo año consecutivo gracias a su álbum 'When we all fall asleep

where do we go'. Le siguen Taylor Swift, quien lanzó en julio 'Folklore'; Ariana Grande, quien lanzó 'Positions' en octubre; Dua Lipa en cuarto, y Halsey en quinto lugar.

En el ranking de canciones más escuchadas de 2020 a nivel global, la más reproducida es 'Blinding Lights', de The Weeknd, que acumula más de 1.500 millones de escuchas. En segunda y tercera posición,

respectivamente, se encuentran 'Dance Monkey', de Tones And I, y 'The Box', de Roddy Ricch. La cuarta canción más escuchada del año es 'Roses - Imanbek Remix', de Saint Jhn e Imanbek, seguida de 'Don't

Start Now', de Dua Lipa.

Fuente: Excélsior