Se desata la memiza tras el remix Blinding lights de The Weekend y Rosalía (VIDEO)

Después del lanzamiento de Blinding lights a dueto con The weekend y Rosalía, twitter explota con memes y reacciones de los fans de estas dos voces

Es posible que el 2020 no haya sido el mejor de los años a nivel musical, pues gracias al coronavirus nos quedamos sin festivales y sin conciertos en vivo. Sin embargo, la industria jamás se detuvo y muchos artistas aprovecharon el tiempo para ponerse a trabajar en algunas sorpresas para hacernos más pasajera la cuarentena, pero nadie veía venir todo lo que The Weeknd lanzaría durante estos últimos meses.

Y es que el tema que lleva por título “Blinding Lights” fue la canción del año, pues sonó hasta en los lugares más recónditos del mundo –hasta en TikTok– e hizo que creciera la popularidad del cantante canadiense. No fue gratis llevarse el honor de ser la rola más escuchada del 2020 en Spotify, pero al parecer y tras toda la polémica con los Grammy, Abel Tesfaye prefirió dejar a un lado toda esa bronca para dedicarse a explotar su mayor talento, la música.

The Weeknd se junta con… ¿Rosalía?

Cuando pensábamos que lo más essstraño –como diría Paty Chapoy– que escucharíamos para cerrar el 2020 sería el remix de “Hawái” que lanzó junto a Maluma hace unos días, The Weeknd ahora nos dejó con el ojo cuadrado estrenando otro remix de su hitazo con ni más ni menos que la cantante sensación de España que la viene rompiendo desde el año pasado, Rosalía. Sí, leyeron bien, parece que ya le gustó este idioma.

En realidad, la cosa no cambia mucho comparada con la versión original, pues aquí lo único diferente es que la Rosalía inicia cantando en spanglish algunas frases traducidas de la letra. Pero justo en la mitad está lo que muchos querían escuchar, las voces de ambos cantando al mismo tiempo en el coro, todo para terminar con los dos intercambiando las últimas líneas. Sin duda, una combinación que jamás vimos venir.

Si aún no escuchan el remix de “Blinding Lights”, por acá se los dejamos para que ustedes la juzguen:

¿Qué dice el internet de este remix?

Por supuesto que el internet no podía quedarse callado, pues esta versión de “Blinding Lights” nos agarró en curva. En general, esta rola tiene opiniones divididas, hay quien piensa que es lo mejor que ha pasado en el año y a quien de plano no le gustó para nada, sobre todo las frases que la española interpretó en nuestro idioma y que para ser honestos, no tienen mucho sentido que digamos (cof, cof, “duermo con la luz abierta”).

Pero basta de hablar y pasemos a lo que a todos nos importa, por acá les dejamos los mejores memes y reacciones que nos trajo el remix que The Weeknd y Rosalía se aventaron:



ROSALÍA CANTANDO EN INGLES JUNTO A THE WEEKND pic.twitter.com/4FMLxn6A2X

— tork (@rockstarsebb) December 4, 2020



Yo despues de escuchar el remix de #blindinglights con rosalia pic.twitter.com/dBSYyRqHMu

— JorgeAnaya? (@JAnaya633) December 4, 2020



Después de escuchar el remix de Blinding Lights de The Weeknd y Rosalia #TheWeeknd pic.twitter.com/d5tRg7mgGx

— ???????? (@Keillys_Guzman) December 4, 2020



- "Pone Blinding Lights remix junto a Rosalía" pic.twitter.com/KcathcypWE

— xo xo (@Coronatrolo_) December 4, 2020



Yo al escuchar los últimos remix en los que participó #Rosalia pic.twitter.com/p5yVVuaJbZ

— Carlos Perea Rangel (@carlostlahuanca) December 4, 2020



*Escuchando el remix de Blinding Lights*

Rosalía: "Duermo con la luz abierta"

Yo: pic.twitter.com/8cyFzQegQr

— NMB?? (@NMB275) December 4, 2020



A quién se le ocurrió que sería buena idea poner a la Rosalía a cantar Blinding Lights? pic.twitter.com/z60B9ShPbw

— Andrea Carlón (@Yolibeth_Carlon) December 4, 2020



Esto es cantar y jugar con la voz y el poder de Abel....

ASÍ SE HACE UN BUEN REMIX!!!!!@theweeknd @rosalia#blindinglightsremix ❤? pic.twitter.com/F7hiYLnB2q

— king cam (@camiloorozcooj) December 4, 2020



la luz abriendose para que la Rosalia pueda dormir pic.twitter.com/1Dhhm0Khro

— isa (@taymiladinasty) December 4, 2020



La Rosalia: "Duermo con la luz abierta"



La CFE: pic.twitter.com/d3enYYfaQF

— Jose Luis he/him (@shikitobebe) December 4, 2020



Gringo: listo ya terminé mi curso de español, no necesito más.



Rosalía:

— Duermo con la luz abierta.



Gringo:#blindinglightsremix pic.twitter.com/SKkjcKdZpy

— ?????????? ✒️ (@_thepsiconauta) December 4, 2020



#blindinglightsremix

Yo tratando de averiguar como abrir la luz como dice La Rosalia pic.twitter.com/uPt6muuURp

— Orli (@Orliangel125) December 4, 2020



The Weeknd y Rosalía, mis artistas #1 y #2 del #2020Wrapped hacen colab, pa que al final saquen un remix mal hecho de Blinding Lights

Quedé: pic.twitter.com/RWJaS7DPiK

— Billie Jean (@perluu_v) December 4, 2020



Le doy un mazapán al que me diga, que CHINGADOS DICE LA ROSALÍA EN #blindinglights pic.twitter.com/yTqSoHoRIf

— Victor Arias (@Victorarias03) December 4, 2020



Yo escuchando el remix de #blindinglights con La Rosalía: pic.twitter.com/aRUnt9iy4l

— Samantha FG. (@CallMeeSam) December 4, 2020



#blindinglightsremix

La Rosalía: Voy a cantar en español para que los hispanohablantes entiendan la canción.

Los hispanohablantes: pic.twitter.com/7q3UDE46YP

— Leslei Tapia (@LesleiTapia) December 4, 2020



The Weeknd después de escuchar su remix de #blindinglights con la ROSALIA: pic.twitter.com/ySQMW2Qugz

— madnesskats (@padronmad) December 4, 2020



Gringos aprendiendo español



La Rosalia: “Duermo con la luz abierta”

Los gringos:#blindinglightsremix pic.twitter.com/tSUrC9q5H1

— Leslei Tapia (@LesleiTapia) December 4, 2020

Con información de: Sopitas