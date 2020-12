Fanáticos de Selena recuerdan la vez que visitó México (VIDEO)

El pasado 4 de diciembre, se estrenó en Netflix una bioserie de Selena, la reina del Tex-Mex, motivo por el cual sus fans recordaron la ocasión en que dio un concierto en México.

Cientos de fanáticos han conocido más sobre la vida privada de Selena y revivieron a través de un video de YouTube la vez que estuvo en nuestro país en 1987.

La famosa intérprete de “Amor Prohibido” destacó con su participación gracias a su voz; dicho concierto fue en un parque y acudió más gente de la acostumbrada a esos eventos.

Selena: The Series is finally here, time to sing Como la Flor at the top of your lungs all weekend!! pic.twitter.com/YsvuXGwGv9