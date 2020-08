Titular de SSP sigue con coronavirus casi cien días después y permanece aislado todavía

Pese a no presentar síntomas, el Secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar continúa con Coronavirus, por lo que el funcionario lleva casi 100 días con esta enfermedad, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista el mandatario estatal comentó que pese a no tener síntoma el Secretario de Seguridad Pública sigue enfermo con Coronavirus por lo que ya múltiples pruebas que se ha realizado dan positivo.

Es por ello que el mandatario indicó que no han podido platicar de manera presencial por lo que todas las reuniones han sido vía remota, esto por el padecimiento de López Salazar quien desde hace más de 3 meses se dio a conocer tiene COVID.

"El Secretario Raciel sigue positivo, tiene ya 100 días, no he podido hablar con él ya no tiene síntomas ni nada pero sigue enfermo", dijo.