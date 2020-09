Barbosa exhorta a ediles a no violar protocolos sanitarios el Día del Grito

A su vez detalló que hay muchos municipios que cuentan con una mejor condición epidemiológica por lo que deberían celebrar esta fecha de fiesta para los mexicanos y si bien no hacer fiesta, si por lo menos cumplir con la ceremonia del grito de independencia pues los mexicanos

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa se "salió" de los protocolos y exhortó a los presidentes municipales a llevar a cabo la ceremonia del grito de independencia, poniendo como prioridad cumplir los protocolos de prevención.

En conferencia de prensa el mandatario se "brincó" los protocolos y recalcó la importancia de llevar a cabo la ceremonia del grito de independencia y el calendario cívico del mes de septiembre por lo que exhortó a las autoridades municipales a cumplir con estos actos cívicos.

"Yo me voy a salir de los protocolos, yo exhorto a los presidentes municipales y a sus cabildos a llevar a cabo la ceremonia del grito de la independencia con los protocolos de prevención, que no haya aglomeración de personas pero que no se pierda", comentó.

A su vez detalló que hay muchos municipios que cuentan con una mejor condición epidemiológica por lo que deberían celebrar esta fecha de fiesta para los mexicanos y si bien no hacer fiesta, si por lo menos cumplir con la ceremonia del grito de independencia pues los mexicanos "necesitamos más que nunca de esa fuerza".

"Hemos avanzado mucho en nuestro estado por un esfuerzo colectivo, hay muchos municipios en regiones del estado en donde tienen una condición muy favorable en materia epidemiológica, los exhorto a que lleven a cabo los alcaldes, las alcaldesas y ayuntamiento la ceremonia de independencia y que cumplan con el calendario cívico del mes de septiembre, los valores patrios y ciudadanos, son parte de nuestra fortaleza que necesitamos hoy más que nunca sostener y tener para salir adelante", declaró.

Para finalizar el Secretario de Gobernación del estado de Puebla, David Méndez Márquez, reveló que varios municipios ya notificaron la cancelación de estos actos cívicos y que algunos otros cambiarán de "modalidad" para llevarlos a cabo, por lo que se respetará la autonomía de dichos mandatarios.

"Hay un respeto a la autonomía municipal, la determinación que cada ayuntamiento dispone se respetará siempre que exista el cumplimiento respecto a las medidas y a los decretos del ejecutivo del estado por Covid, distintos municipios han determinado suspender la actividad o llevarla a cabo bajo otro formato", finalizó.