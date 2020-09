El comediante Enrique Limón murió por COVID, revela su hija Fernanda

La hija del ex conductor sentenció que no es motivo de vergüenza decir que su padre fue víctima del nuevo coronavirus y, por el contrario, aprovechó la ocasión para exhortar a la sociedad en general a cuidarse de esta enfermedad, pues es real y no un invento, como muchas personas aún lo consideran

El COVID-19 sumó como víctima al ex comediante, locutor y conductor poblano, Enrique Limón, quien de acuerdo a palabras de su hija, Fernanda Limón, sufrió muy poco, pues luego de padecer una insuficiencia respiratoria derivada del coronavirus, posteriormente falleció.

El ex protagonista del famoso programa de la entidad poblana ‘El Club de la Buena Suerte’ en la década de los 90´s, fue una víctima más que sucumbió ante el contagio por COVID-19, esto lo aclaró su hija, Fernanda Limón, quien compartió, en entrevista para Canal 13, que después de 18 días de haber dado positivo por coronavirus, su padre murió el 8 de septiembre por una insuficiencia respiratoria a causa de una neumonía atípica, lo que fue un “alivio”, pues dejó de sufrir.

“Mi papá murió de una insuficiencia respiratoria a causa de una neumonía atípica, ya que contrajo COVID-19, fue poco tiempo. Aproximadamente duró 18 días con COVID, pero mi papito lindo y hermoso ya está descansando, ya no hay más sufrimiento, ya no hay dolor”, comentó.

A su vez, la hija del ex conductor, comediante y locutor, sentenció que no es motivo de vergüenza decir que su padre fue víctima del nuevo coronavirus y, por el contrario, aprovechó la ocasión para exhortar a la sociedad en general a cuidarse de esta enfermedad, pues es real y no un invento, como muchas personas aún lo consideran.

“Mi papito entró al IMSS de La Margarita y ya no pudo recuperarse. Mi papá murió de COVID, no me da pena decirlo, no es motivo de vergüenza, sino de alerta, esto existe, les digo a todos que se cuiden mucho, esto no es un invento”, finalizó.

Enrique Limón, de 71 años de edad, marcó una época en la televisión poblana tras crear sketches de humor blanco durante los 17 años que estuvo en Televisa Puebla, en donde fue el titular, conductor y locutor, del programa ‘El Club de la Buena Suerte’, que realizó en conjunción con Germán Ortega, quien interpretó a “Arlekas”, para posteriormente crear, junto a su hermano, Fredy Ortega, a los famosos “Mascabrothers”.