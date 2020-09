Puebla tiene un abasto de medicamentos del 87 por ciento: José Antonio Martínez (VIDEO)

El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García dio a conocer que en la última evaluación tienen un 87 por ciento de abasto de medicamentos, restando faltantes en los insumos para tratamientos de cáncer, mismos que el Gobierno del Estado está consiguiendo.

En conferencia de prensa el titular de la SSA detalló que hicieron una evaluación recientemente a todo el sistema de salud y en su mayoría hay un Abastosm suficiente mismos que ha permitido dar tratamiento a todos poblanos que lo requiere especialmente durante la pandemia.

En este sentido acotó que en los medicamentos de cause básico tiene un 87 por ciento en abasto, mientras que los de sin cause es decir los que se tienen que comprar por diferentes patologías están al 86 por ciento.

"Estábamos en causes de cuadro básico en un 87 por ciento y el no cause que son los que no entran por diversas patologías pero debemos comprar estamos en el 86 por ciento", dijo.

En tanto refirió que el gobierno del estado ha estado consiguiendo de manera permanente los medicamentos para pacientes de cáncer, mismas problemática en abastos que es a nivel mundial, sin embargo garantizó que nadie se quedara sin sus tratamientos.