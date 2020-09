Impone Genoveva a sus incondicionales en la Comisión Electoral del blanquiazul

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, cumplió con su papel y se ‘agandalló’ seis de nueve lugares que buscan formar parte de la Comisión Organizadora Electoral, además de que entre esos perfiles se encuentran dos cercanos al ex secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto: Fernando López Rojas y Eduardo Alcántara.

La dirigente estatal del partido blanquiazul se negó a dar los nombres de los militantes que se ‘colaron’ en la lista final y que se remitió al Consejo Político Nacional para integrar la Comisión Electoral, escudándose en que se trata de una elección interna del partido, por lo que los nombres se revelarán hasta que se revisen en el CEN.

Huerta Villegas se limitó a decir que se registraron 17 aspirantes para ser parte de la Comisión Electoral, de los cuales fueron aceptados sólo nueve y se pusieron en papeletas para que fueran sometidos a votación en el Consejo Político Nacional, destacando que el voto se hizo en total secrecía.

Asimismo, negó que se haya favorecido a perfiles para que pudieran integrar dicha comisión, a pesar de que al menos seis de ellos se encuentran identificados al grupo que ella encabeza al interior del partido.

“Por supuesto, el día viernes tuvimos sesión de la Comisión Permanente, y fue para elegir a las personas que integrarán la Comisión Organizadora Electoral del Proceso, proceso que, por cierto, aún no inicia en lo local. Todos tuvieron las mismas oportunidades, 17 se registraron y a cada comisionado o comisionada se le entregó con los nombres de todos”, enfatizó.

Fuentes al interior del partido informaron a CAMBIO la lista de perfiles que quedaron en la terna final para que integren la Comisión Electoral del partido para el proceso electoral del próximo año, destacándose que, de los nueve perfiles, seis se identifican con el grupo de Genoveva Huerta.

Cabe recordar que esta casa editorial dio a conocer que los resultados de la consulta interna que realizó la dirigencia estatal del PAN, arrojaron a la propia Huerta Villegas como la panista mejor posicionada para ocupar la candidatura a la presidencia municipal de Puebla.

Dos fernandistas en la terna final

Dentro de los perfiles se destaca el caso de Eduardo Alcántara Montiel, quien fue apoyado por Huerta Villegas y por el ex secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, para obtener la dirigencia del Comité Directivo Municipal del PAN, la cual perdió ante Jesús Zaldívar Benavides.

Otro de los perfiles identificados con Manzanilla Prieto es el de Fernando López Rojas, quien es uno de los perfiles cercanos al diputado federal, toda vez que laboraron juntos en la Secretaría General de Gobierno, cuando López Rojas se desempeñaba como titular de la Dirección General de Tenencia de la Tierra.

Huerta Villegas coloca perfiles a modo

En la terna final también se encuentra el ex secretario particular de Genoveva Huerta Villegas, Mario Vázquez Cantú, quien el año pasado intentó ser consejero nacional del PAN, sin embargo, no pasó el examen de conocimientos partidistas.

En la misma situación se encuentra Israel Ruiz Rosas, que también reprobó el examen para buscar ser consejero nacional y ser parte del grupo de Huerta Villegas al interior del partido blanquiazul.

Dentro de los perfiles seleccionados también se encuentra el de Lidia Flores Gutiérrez, quien es consejera nacional del partido, además de ser secretaria de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal; además, también quedó Carolina del Carmen Cabrera Miguel, quien también es identificada como parte del grupo de la dirigente estatal.

La terna final de aspirantes a la Comisión Electoral del PAN la completan Amanda Machorro Garzón, además de Enrique Pardo Cruz y Cecilia Espino González, quienes no forman parte del grupo de panistas encabezados por Huerta Villegas.