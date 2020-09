Yo no trabajo los domingos: Alonso se queja de que diputados trabajen en día feriado

El diputado “misógino y labregón” Héctor Alonso aclaró que él no trabaja los domingo porque no lo marca el calendario laboral

El diputado Héctor Alonso Granados se quejó de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sesionó en domingo para aprobar la disolución del Ayuntamiento de Tehuacán, pues destacó que él no trabaja los domingos ya que no lo marca el calendario laboral.

Durante la sesión ordinaria de Pleno, el diputado Héctor Alonso Granados señaló que una de las irregularidades de la aprobación del dictamen para la disolución del Ayuntamiento de Tehuacán fue sesionar en domingo.

Asimismo, pidió “respeto” ya que el domingo no pueden notificarle de una sesión plenaria ya que es un día inhábil, por lo que sentenció que él no trabaja los días domingo ya que no está marcado así en el calendario.