Coronavirus Puebla: 7 muertos y 98 infectados en 24 horas

En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud Estatal registró 98 casos de Coronavirus así como 7 defunciones más en Puebla, con lo que el acumulado al corte de este 23 de septiembre es de 32 mil 676 contagiados por COVID, de los que han fallecido 4 mil 151 ciudadanos.

En conferencia de prensa el titular de la SSA, José Antonio Martínez García detalló que al corte de este miércoles se han procesado un total de 52 mil 912 muestras de Laboratorio, de las cuales han dado positivos 32 mil 676 casos de COVID.

En este sentido se agregaron 109 casos en las últimas 24 horas, de los cuales solo 98 son activos recientemente registrados en el reporte total, además la cifra de pacientes que actualmente tiene el virus y se encuentran enfermos es de 721 mil con esto la tendencia sigue controlada en el promedio menor a 150.

En lo que respecta a defunciones se agregaron 22 defunciones, sin embargo 15 son rezagadas que apenas reportaron ante las plataformas de datos, es decir solo 7 poblanos murieron dentro de los últimos 3 días, con lo cual el acumulado para este miércoles es de 4 mil 151 decesos.

En tanto Martínez García detalló que son 471 pacientes los que se encuentran internados en el sistema de salud público y privado, de estos 109 requieren asistencia de ventilador mecánico, la mayoría concentrado con en el último mes en la SSA con 150 y en el IMSS con 167.

