Barbosa: no puedo meter las manos al fuego por nadie de SSP, pero tengo que confiar (VIDEO)

“No metería las manos al fuego por ninguna persona del sistema policial” así lo puntualizó el Gobernador Miguel Barbosa Huerta quien acotó que en caso de perder su confianza desde un custodio de los centros penitenciaron hasta funcionarios de alto rango de la SSP podrían ser removidos de su cargo.

En conferencia de prensa el mandatario acotó que el tema de los reclusorios es debido a la lucha por el control de estos, misma que deriva de diversas cosas como supuestas filtraciones de torturas y amenazas de guardia a reos.

En este sentido acotó que se van a tomar decisiones pero no en favor de un grupo, sino en favor de la Seguridad Pública de Puebla, aquí refirió que conoce quienes están en disputa dentro de los CERESOS especialmente en de San Miguel, que son quienes hacen los videos como el revelado el pasado jueves 23 de septiembre.

“Lo que está ocurriendo en los reclusorios es una lucha por el control de los reclusorios, se utiliza todo tipo de cosas, no me hagan opinar sobre un tema porque esta escrito en un diario, vamos a tomar decisiones pero no es favor de un grupo, en favor de Puebla de la seguridad pública, conozco quienes están en disputa, quienes hacen videos”, dijo.

Fue en este punto que Barbosa Huerta aseveró no metería las manos por ninguna persona del sistema policial o penitenciario, sin embargo tiene que confiar en su gente, aunque puntualizó que en caso de que personal pierda su confianza se ira de su gobierno, desde custodio hasta el máximo funcionario en turno

“Yo no metería las manos al fuego por ninguna persona del sistema policial, pero tengo que confiar con pruebas, en el momento que pierda la confianza se va de mi gobierno, desde un custodio hasta el máximo”, expresó.