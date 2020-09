Claudia comparecerá ante la Comisión Inspectora para explicar sus corruptelas

La Comisión Inspectora de la ASE llamará a comparecer a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco el próximo 15 de octubre de 2020 para dar una explicación a los integrantes de ésta sobre la situación que guardan los estados financieros del Ayuntamiento de Puebla y explicar las corruptelas de su gestión, como el subejercicio del año pasado, el sobrecosto en las minidespensas de la pandemia y el posible subejercicio de este año, que podría ascender a 3 mil millones de pesos.

Este día la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, presidida por la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo, sesionará a mediodía para aprobar un punto de acuerdo donde se citará a comparecer a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ante los diputados que la integran para aclarar algunas dudas sobre las finanzas del Ayuntamiento de Puebla.

“Lectura y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se requiere a la C. Claudia Rivera Vivanco, en su carácter de Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, comparezca ante esta Comisión a la Sesión Pública que celebrará con fecha 15 de octubre de 2020 a fin de ilustrar el juicio de los integrantes de esta Comisión, respecto el estado que guardan las irregularidades que se describen en el presente acuerdo relacionadas con el despacho de su mandato”, dicta el cuarto punto de acuerdo de la orden del día de la Comisión.

El presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, ya había anunciado que se citaría a comparecer a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ante el Congreso debido a que han sido denunciadas diversas irregularidades desde el año pasado, como el subejercicio del Ayuntamiento, el sobrecosto de las microdespensas que dio para afrontar la pandemia en la capital, la compra de ventiladores para hospitales usados y la opacidad en cuanto a la remodelación del Centro Histórico.

Los fantasmas de Claudia la alcanzaron, deberá explicar subejercicio, sobrecosto y opacidad

El primer problema que tendrá que explicar Claudia Rivera a la Comisión Inspectora será el subejercicio superior a mil millones de pesos que se denunció en el ejercicio público del 2019, la alcaldesa no ejerció todos los recursos que le fueron asignados siendo una de las principales quejas la falta de obras en su gobierno y la falta de un programa de bacheo eficiente que cubriera las necesidades de la ciudadanía.

Posteriormente, CAMBIO denunció un sobrecosto del 60 por ciento en las minidespensas que adquirió el Ayuntamiento a través del DIF, encabezado por su hermana Mayte Rivera Vivanco, donde se modificó en varias ocasiones el precio por cada despensa y la cantidad que comprarían para poder “acomodar” el presupuesto ejercido con el producto adquirido.

Después del escándalo, Rivera Vivanco volvió a querer hacer una de sus corruptelas e intentó donar 12 ventiladores a la Secretaría de Salud para la atención del COVID-19 en etapa grave, pero éstos eran usados y con un sobreprecio, por lo que el gobernador Miguel Barbosa aseguró que no los aceptarían y obligó a la alcaldesa a cambiarlos por unos nuevos.

La sesión ordinara de Cabildo del viernes 18 de septiembre, Rivera Vivanco fue exhibida tras aprobar los estados financieros del Ayuntamiento de panzazo con 12 votos a favor, pues los regidores del G5 señalaron que aún le falta ejercer la mitad del presupuesto asignado para el 2020 a tres meses del cierre del año fiscal, lo que equivale a poco más de 3 mil millones de pesos, por lo que denunciaron otro posible subejercicio para este 2020.

Como cereza del pastel resalta la opacidad de la morenista en el proyecto de remodelación del turístico Corredor 5 de Mayo, pues no presentó un proyecto ejecutivo de la obra pese a que ya había anunciado el gasto que realizaría, además no hubo una licitación clara ya que se fue aplazando la fecha del fallo por una semana y el gobierno del estado denunció que no se le han dado los permisos de impacto ambiental para que de inicio con ésta.