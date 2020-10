¿Te urge un vaporazo? Baños públicos reabrirán sus puertas en los próximos días

El mandatario reconoció que se dan unas "entoalladas tremendas", en dicho tipo de establecimientos por lo que no se puso en contra de la re apertura de los baños.

Los baños públicos podrán reabrir sus puertas en los próximos días, tras una evaluación de Protección Civil, informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa el mandatario reconoció que se dan unas "entoalladas tremendas", en dicho tipo de establecimientos por lo que no se puso en contra de la re apertura de los baños.

Aseguró que deberá de ser Protección Civil quien se encargue de dar los lineamientos para que se abran los baños públicos, cumpliendo con las medidas de prevención al Covid-19.

"Yo no veo porque no debe ser, valorenlo, Protección Civil que lo valore yo no tengo problema en que se entoallen", expresó.

La mañana de este jueves un grupo de bañeros acudieron a Casa Aguayo para pedir al gobierno del estado que se les permita retomar sus actividades, asegurando tener grandes afectaciones por la pandemia del Covid-19.