Con Cienfuegos, el narco general, creció la industria del huachicol en Puebla

Durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, cuando Salvador Cienfuegos Zepeda fungía como Secretario de la Defensa Nacional, el narco, el huachicol y el huachigas crecieron en el estado de Puebla

Huachicoleros y huachigaseros en Puebla vivieron su mejor momento durante el sexenio que Enrique Peña Nieto, cuando el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo a cargo del combate contra el robo de combustible, debido a que entre 2012 y 2018 se detectaron más de 6 mil tomas clandestinas, cifras históricas en la historia de la entidad.

El General Salvador Cienfuegos Zepeda fue detenido en Estados Unidos el pasado 15 de octubre, cuyos posibles cargos serían vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, sin embargo el ex titular de la SEDENA entre 2012 y 2018 dejó huella en Puebla, aunque esta fue negativa debido a que la incidencia en el robo de hidrocarburo registró sus niveles más altos en la entidad.

Cabe recordar que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, comenzó con le combate contra el narcotráfico a través del Ejército Mexicano y posteriormente cuando el tema del robo al hidrocarburo fue en aumento a fin la de sus sexenio, pero hasta 2017 la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la que entró "al quite" contra las bandas dedicadas a este tema en diferentes estados, uno de ellos Puebla.

Crecen más de 30 veces las tomas, pasa de 211 a 6 mil 377 en 6 años

De acuerdo con la información de Gobierno Fácil es lo que respecta a el número de tomas clandestinas de 2013 a 2018 la cifra de encontradas creció un 30 por ciento, pues pasó de 211 detectadas a 6 mil 377 en total al término de la gestión priista.

El aumento desde que empezó el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue prácticamente crítico, al pasar de 2013 a 2014 de 211 tomas clandestinas encontradas en ese año a 309 más, posteriormente para 2015 se detectaron 815 más, fue a partir de este año que se disparo la cifra de lo encontrado cada año.

Lo anterior debido a que en 2016 se hallaron mil 533 tomas más que se sumaron a reporte acumulado de tomas, posteriormente en 2017 bajó ligeramente la incidencia al solamente contabilizar mil 437, finalmente para 2018 último año de gestión de Peña Nieto hubo 2 mil 72 más, cerrando así su sexenio con la cifra de 6 mil 377 tomas clandestinas de huachicol detectadas.

Peña Nieto anunció colaboración con Antonio Gali Fayad en 2017 para detener el robo de hidrocarburo

En 2017, durante una ceremonia cívica militar el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) , la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y a la dirección de Pemex, generar una estrategia para combatir el robo de combustible en Puebla.

En aquella ocasión inclusive lamento Lo hechos ocurridos en Palmarito Tochapan en donde cuatro militares y seis civiles murieron tras un enfrentiento, es por ello que dijo trabajarían de manera coordinada con el ex gobernador Antonio Gali Fayad y las fuerzas de control de Puebla para desmantelar por completo las bandas que a se dedicaban al robo de gasolina.

En ese entonces ordenó al militar Salvador Cienfuegos Zepeda se pusiera en contacto con el entonces Secretario de Seguridad, Jesús Morales Rodríguez para coordinar la estrategia y atacar puntos específicos en la capital asi como a los principales operadores del huachicol tal como Oscar García "El Loco" Tellez quien hasta 2020 fue detenido y vinculado a proceso por robo a hidrocarburo.

Número de tomas clandestinas en Puebla se dispara en el "peñanietismo"

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) a principios de 2019, detallaron en lo que respecta a Puebla, que se detectaron más de 6 mil tomas clandestinas de hidrocarburo durante todo el sexenio priista, es decir entre 2012 y 2018, superando en gran medida las encontradas en las gestiones panistas de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada.

Después de este estuvo, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que los ex presidentes y ex funcionarios federales eran cómplices o se hicieron de ‘la vista gorda’ con el huachicoleo, pues contaban con toda la información para actuar; sin embargo, decidieron no hacerlo.

Cienfuegos Zepeda, es uno de los responsables en que el robo de Huachicol se disparara de manera crítica en el estado de Puebla principalmente en la zona del Triángulo Rojo y San Martín Texmelucan se incrementará, esto debido a que la SEDENA no puso controlar el tema y disolver las bandas que se dedicaban a este tema, mismas que asentaron una guerra por el control del estado que así vez provocó aumento en los delitos.