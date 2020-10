Si Puebla regresa a semáforo rojo no habrá reapertura de cines, advierte Barbosa

Si el estado de Puebla regresa a color rojo, no habrá reapertura de cines, por lo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó a las y los poblanos a asumir un comportamiento responsable, pues para su gobierno la reactivación de todas las actividades económicas son vitales.

En conferencia de prensa, el mandatario de la entidad poblana, Miguel Barbosa Huerta señaló que si la ciudadanía no asume un buen comportamiento y por el contrario, relaja las medidas de prevención , podría existir un rebrote de Covid-19 que causaría que en la capital se regrese al color rojo y por tanto no habría reapertura de cines.

"Si Puebla no asume un buen comportamiento no vamos a pasar a amarillo y no va a haber cines y muchas otras cosas porque vamos a seguir con el alto contagio. Puebla puede regresar a rojo , la capital debe asumir con responsabilidad su comportamiento, así de simple, no va a haber ampliación de las medidas de reapertura, por eso insistimos, vamos a ver que tipo de sociedad somos", comentó.