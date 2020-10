Javier Lozano también aparece en investigaciones de EU con el nombre clave de “Chiva Loca”

Javier Lozano Alarcón también es investigado en Estados Unidos por tener nexos con el narcotrafico, ya que es señalado de ser el vínculo entre Los Altos funcionarios del gobierno y el crimen organizado por lo que recibió el mote de “La Chiva Loca”.

De acuerdo con el periodista Rick Freeman, Lozano Alarcón recolectaba y entregaba dinero entre comandos policiales, militares, aduanas y ministerios públicos, su nombre en las investigaciones norteamericanas cobró fuerza con la detención de Salvador Cienfuegos.

Asimismo, el periodista señala que “La Chiva Loca”, se tachada por varios políticos como mentiroso, ambicioso y traicionero, por lo que casi queda fuera del gabinete de Enrique Peña Nieto.

Cabe destacar que la Unidad de Inteligencia Financiera también investiga a Javier Lozano por irregularidades en movimientos cuando se desempeñaba como senador.



"La Chiva Loca"

In various investigations, testimonies of protected witnesses, information analysis and data tracking, bank accounts, call log, etc. The code name "La Chiva Loca" has been repeated several times since 2009, as the character who not only served as a link between .

high-ranking government officials on duty and the CS, collecting and delivering money, negotiating with state officials , confidential messaging between officials, police and military commands, customs and public ministries. "La Chiva Loca", a nickname earned when he served as a

