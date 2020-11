¡Que empiece la función! Hoy vuelven los cines

Un total de 32 complejos de cine en Puebla estarán operando con una serie de medidas, destacando que sí se permitirá la venta de bebidas alcohólicas estrictamente con alimentos, un aforo máximo del 33 por ciento y se ocuparán dos butacas y las siguientes dos no

La espera terminó para los poblanos. Después de ocho meses de estar cerrados, este día por fin reabrirán 32 salas en la capital. Esto provocará que se recuperen más de 3 mil empleos directos, además de reactivar la economía en las cadenas cinematográficas.

Después de 98 días de que el Gobierno del Estado permitió la reactivación económica de los negocios por la pandemia, finalmente accedió a que la Industria Cinematográfica reabra sus puertas, por lo que los 32 complejos de cine en Puebla estarán operando.

De esta manera se reactivarán un total de 3 mil empleos directos, además de los indirectos que genera la industria de cine como provedurías, alimentos y limpieza. Así lo informó el Consejo Coordinador Empresarial mediante un comunicado, donde también celebró esta reapertura.

¿Qué habrá en cartelera?

En entrevista con CAMBIO, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica de Puebla (Canacine), Arturo Tay, mencionó que desde hace meses dichos complejos de cine en Puebla ya tenían preparados los protocolos y medidas sanitarias para un regreso seguro y libre de contagios de coronavirus.

"Estamos contentos y felices, los protocolos ya estaban desde hace meses, esto habla muy bien de que si estuvimos esperando tantos meses de la reapertura, eso quiere decir que no habrá un rebrote en Puebla y que la pandemia se está controlando", mencionó Arturo Tay

Ante ello, reveló que la cartelera que tendrán los cines en Puebla será la misma que la ciudad de México, por ser a nivel nacional. Dicho esto, será con películas como Las Brujas, Zombie 2, Freaky y la producción mexicana Nuevo Orden.

Más de 40 centros comerciales tienen cine en Puebla

En entrevista con esta casa editorial, el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, Andrés de la Luz Espinosa, señaló que los 74 centros comerciales afiliados en la entidad, al menos 40 de ellos cuentan con un complejo de cine, como Solesta, Angelópolis, Las Torres, La Noria, Galerías Serdán, Parque Puebla, Triángulo las Animas, Dorada, entre otros.

De igual forma, el director de la Acecop comentó que lo que se llegue a establecer en el decreto oficial será a lo que se apegarán para regresar a la Nueva Normalidad, además de que señaló que gracias a ello se volverán a reactivar los empleos directos e indirectos que se generan en la industria del cine.

Por último, señaló que entre todos los 74 centros comerciales afiliados a la Acecop, cines y ciertas tiendas departamentales invertirán entre 4 a 7 millones de pesos mensuales con el propósito de salvaguardar la vida de los poblanos.

Barbosa anuncia el regreso

El gobierno de Puebla dio ‘luz verde’ a la reapertura de los cines en todo el estado como parte de la reapertura económica, mismo que quedará establecido en un decreto junto con sus protocolos sanitarios, destacando un aforo de 30 por ciento, uso obligatorio de cubrebocas y distanciamiento entre los asistentes.

El regreso a la Nueva Normalidad de estos complejos dependerá de que atiendan las medidas de prevención y que hagan su trámite de la expedición de QR para que a partir de este día o hasta el lunes comiencen a operar. cabe destacar que se harán los operativos correspondientes por Segob, además de imponer la sanción correspondiente.

En su intervención, la directora de Protección Civil, Ana Lucía Gil, informó que gracias al sistema de aire acondicionado, estos espacios, aunque son cerrados, representan un riesgo medio-bajo porque la gente está en silencio y no hay dispersión de saliva. Por ello se autorizó su reapertura.

Las medidas establecidas para operación de cines

Finalmente, el Ejecutivo publicó el decreto que oficializa el regreso de los cines, mismo que contempla una serie de medidas, destacando que sí se permitirá la venta de bebidas alcohólicas estrictamente con alimentos — aunque no así con botana y dulces —, un aforo máximo del 33 por ciento y el esquema “tablero de ajedrez”, es decir, se ocuparán dos butacas y las siguientes dos no. Además, se habilitará una fila sí y una fila no.

Se permitirá el uso de cubrebocas obligatorio, evitar aglomeraciones en taquillas y dulcerías a través del uso de unifilas, se asignarán turnos para esto y el servicio se llevará a cabo de lunes a domingo con un horario de cierre a las 23:00 horas, se deberán fijar horarios matutinos para personas vulnerables, se dejará abierta la entrada de las salas para permitir el flujo de aire y finalmente se prohíben máquinas de juegos y videojuegos.