En Puebla, no habrá sanciones por no usar cubrebocas

El gobernador Miguel Barbosa Huerta rechazó la aplicación de medidas de sanción y creación de una figura delictiva para las y los poblanos que no usen cubrebocas, puesto que destacó que el pacto comunitario y compromiso social en Puebla son un ejemplo a seguir.

Durante su habitual conferencia matutina Miguel Barbosa Huerta aseguró que no ve necesario hacer una reforma legislativa con el fin de implementar una figura delictiva para las personas que no usen cubrebocas como medida preventiva ante el contagio por coronavirus.

Lo anterior puesto que detalló no sólo sería hacer la reforma e instalar la figura delictiva, sino cómo aplicarla y es ahí donde el proceso se complicaría, pues podría haber muchas personas encerradas por lo que sería un delito flagrante.

"No veo la necesidad de una reforma legislativa para una figura delictiva para quien no use cubrebocas, imagínense, habría una estadística de diez mil procesados por no usar cubrebocas, hay que pensar en todo eso en cómo aplicarías esta figura delictiva, quien no lo use si ya es un delito y si es sorprendido no usando se trataría de un flagrante delito, sería muy difícil", declaró.