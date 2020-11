Confirman detención de 8 implicados en linchamiento de Edmunda, todavía se desconoce qué hacía en San Nicolás

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó la detención de 9 implicados en el linchamiento y asesinato de Edmunda Adela Martínez y Arturo N., en el municipio de San Nicolás Buenos Aires además de que aun falta cumplir otras órdenes de aprehensión, aunque apuntó que todavía se desconoce cuáles eran los motivos por los cuales los hoy occisos vinieron de Córdoba a Puebla.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que la detención que se hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) fue a 9 implicados, aunque advirtió que todavía faltan por cumplir algunas otras órdenes de aprehensión todos masculinos hasta el momento.

En este sentido refirió que este caso es un ejemplo de cómo la se rósanos en un momento de exaltación cometen un hecho de esta naturaleza, y debido a noticias y rumores los lleva a cometer actos como este en donde ambas personas fueron asesinadas a golpes.

Aquí fue donde detalló que el motivo fue porque hubo el rumor de que querían robarse a un menor de edad de una tienda, y aunque esta versión no está del todo confirmada el mandatario reconoció que no se tiene todavía información sobre qué hacían Edmunda quien dijo no tenia cédula profesional como abogada y Arturo en San Nicolás Buenos Aires.

En tanto acotó que fue lamentable la forma en la que perdieron la vida y por la cuál ahora hay ya 9 detenidos que serán juzgados por homicidio, además de qué hay más responsables que la FGE sigue en búsqueda para esclarecer todo este hecho.