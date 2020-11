Mujeres proabortistas mantendrán la toma del Congreso del Estado hasta abril

Sería hasta abril que el grupo de mujeres pro abortistas mantengan tomadas las instalaciones del Congreso del Estado de Puebla para exigir la legalización del aborto, pues en el cronograma para debatir esta iniciativa se marca que en ese mes del próximo año ingresará la iniciativa, a lo que las feministas respondieron que esperarán el tiempo que sea necesario.

Luego de que se diera a conocer el cronograma para las actividades legislativas que realizarán los diputados del Congreso del Estado, se prevé que dé inicio el Parlamento Abierto para tratar el tema de la legalización del aborto hasta el próximo jueves 1 de abril del 2021, además de que esta iniciativa, entraría a comisiones para que sea votada en el Pleno en una sesión extraordinaria 6 días después.

Ante ello y a seis días cumplidos de que colectivos feministas proabortistas tomaron las instalaciones del Congreso del Estado para presionar a los diputados a tener una mesa de diálogo y aprobar esta iniciativa reformando los Artículos 4, 63, 64 y 65 de la Ley Estatal de Salud, señalaron que no abandonarán el recinto legislativo hasta que se les dé una respuesta concreta a favor de su petición.

“No nos pensamos mover, no estamos jugando, no estamos negociando los derechos humanos, aquí nos vamos a mantener, pretendemos que no sea hasta ese año, por eso hacemos esta toma para presionar, pero de ser así aquí estaremos”, dijo una de las feministas que tomaron posesión del Congreso del Estado.