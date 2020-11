Biestro se reúne con líderes del PT y Panal para sumarlos con Morena

Morena ya tuvo su primer acercamiento con Nueva Alianza y PT para buscar formar una nueva coalición en las elecciones del 2021, pues el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, se reunió el pasado viernes con el dirigente estatal de Panal, Emilio Salgado Néstor y Arturo Hernández Davy, quien en febrero se afilió al PT.

Según imágenes en posesión de CAMBIO, Biestro Medinilla y Salgado Néstor se reunieron en el restaurante El Mural de los Poblanos, además de Arturo Hernández Davy como representante del PT y el hijo del exgobernador Guillermo Pacheco Pulido, Javier Pacheco Pensado.

Gabriel Biestro fue el elegido por el CEN de Morena para tener el primer acercamiento con Nueva Alianza Puebla y PT, dando inicio con los preparativos para formalizar la alianza entre los tres partidos tras, esto después concretarse un acuerdo a nivel nacional con Fuerza Turquesa, el cual anunció Mario Delgado la semana pasada.

Morena buscará que Nueva Alianza Puebla sea su próximo aliado en el proceso electoral del 2021, esto después de que el Partido Encuentro Social perdió su registro en 2018 y la conformación de su nuevo proyecto se ha calificado como un partido de centro derecha.

Cabe destacar que el pasado miércoles, el Comité Municipal de Nueva Alianza anunció que iniciaría mesas de diálogos con el PRD, PAN y Compromiso con Puebla, señalando que se podría llegar a una alianza; aunque la dirigente municipal, Malinalli García, enfatizó que se ceñirán a las decisiones que tome Emilio Salgado Néstor.

Posteriormente, la dirigencia estatal de Morena, a cargo de Edgar Garmendia de los Santos, dio a conocer que el partido lopezobradorista atenderá en primera instancia los acuerdos realizados por el CEN respecto a las alianzas con las cuales contenderán en el próximo proceso del 2021.

En ese sentido, sentenció que no permitirán realizar alianzas con partidos que no luchen por la ideología de instalar la Cuarta Transformación en el estado, asegurando que hay partidos políticos que buscarán colgarse de Morena para enriquecerse, por lo que no es la forma de hacer política que busca su partido.

Finalmente, anunció que hay pláticas con militantes de otros partidos políticos que han mostrado el interés en sumarse a Morena o algunos que han planteado la posibilidad de hacer una alianza para el próximo proceso electoral, por lo que dependerá de la consolidación de acuerdos para determinar el futuro del partido.