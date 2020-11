PES no descarta a Manzanilla como candidato por la capital

Francisco Ramos Montaño, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario, no descartó que Fernando Manzanilla Prieto pueda ser su candidato por la alcaldía de la capital poblana pues reconoció que es uno de los perfiles más fuertes con los que cuentan a nivel nacional pero destacó que será el CEN quien haga las designaciones de los candidatos.

En rueda de prensa, Ramos Montaño dio a conocer que Fernando Manzanilla fue elegido por el PES como el enlace nacional para la Cuarta Circunscripción nacional, en donde se incluye al estado de Puebla, por lo que se encargará de definir estrategias electorales para el 2021.

Asimismo, no descartó que el ex secretario de Gobernación pueda ser su candidato para la alcaldía de la capital poblana, pues enfatizó que es uno de los perfiles más relevantes con los que cuentan tanto a nivel nacional como estatal, aunque puntualizó que será dentro de unos meses que el ex panista defina si quiere contender con el PES en el 2021.



“No solamente él (Fernando Manzanilla), sino quienes quieran participar en el partido como abanderados en algún cargo puedan madurarlo. (…) Sí él lo decide, pues bueno, bienvenido. Fernando es uno de los actores más relevantes a nivel estatal y creo que en ese sentido como partido tenemos un gran aliado”, indicó el dirigente estatal.



Descartó que Manzanilla Prieto pueda buscar la reelección en la Cámara de Diputados con el Partido Encuentro Solidario, ya que él contendió en representación de Encuentro Social, por lo que la reelección sólo podría buscarla con los partidos que conformaron la coalición que son PT y Morena.

Por otro lado, el dirigente estatal informó que el método de elección para los candidatos de cara al 2021 será por designación directa, por lo que la dirigencia estatal elegirá los mejores perfiles para que sean remetidos al CEN y de el ‘visto bueno’, por lo que buscará los mejores perfiles ciudadanos y empresariales.

Finalmente, Ramos Montaño destacó que siguen en la búsqueda de perfiles importantes que sumen al partido por lo que en próximos días concretarán el anuncio de un rector de una universidad, también un ex dirigente de otro partido y un funcionario de alto nivel que dejará su cargo para sumarse a la Comité Directivo Estatal.