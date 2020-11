Fiscalía e IMSS se hacen de la vista gorda ante caso de Lázaro: Barbosa

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta criticó que la Fiscalía General de la República y la delegación del IMSS en Puebla, se muestren poco colaborativos para esclarecer la negligencia médica que llevo a la muerte al Bebe Lázaro, por lo que exigió se dé a conocer en qué avance va la denuncia por este tema.

En conferencia de prensa el mandatario poblano comentó que el Director jurídico de la SSA presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado misma que remitió el informe a la FGR al ser el IMSS una instancia de carácter federal.

En este sentido acotó que dicho órgano federal se ha mostrado poco cooperativo para resolver el caso, pues mantiene un “estilito” de no dar información y controlar todo actuando inclusive de manera poco confiable, aunque agregó que no impresiona este tipo de situaciones,

Esto pues acotó lo que se pide desde el ejecutivo es que se investigue si hubo negligencia médica por el caso del bebé Lázaro quien el pasado viernes falleció luego de que hace un mes fuera dado por muerto y lo metieran en una cámara frigorífica cuando realmente vivía.

“La FGR es la responsable, esta se ha mostrado poco cooperativa, en su estilito de no dar acceso a nada y de controlar todo, de no actuar de manera confiable (...) queremos que se investigue y si hubo negligencia médica que se castigue, si no hubo pues se dice y ya”, dijo.