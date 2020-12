CanSino busca de 200 a 500 poblanos para probar vacuna vs el coronavirus

Entre los requisitos se encuentran ser mayor de 18 años, no tener enfermedades crónicas degenerativas, además de no tener trastornos neurológicos o de inmunodeficiencia

La empresa chino-canadiense CanSino Biologics iniciará a partir del lunes en la entidad el proceso de prueba de las vacunas para erradicar el COVID-19. Para esto, busca de 200 a 500 voluntarios poblanos que quieran participar en los ensayos de la investigación.

En consulta realizada por CAMBIO, se informó que será desde el lunes 7 de diciembre cuando en un consultorio ubicado en la colonia La Paz inicie el proceso para probar la vacuna que promete eliminar el coronavirus, ya que por el momento CanSino Biologics se encuentra habilitando el inmueble.

Para poder ser parte de las pruebas es necesario enviar un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , donde se proporcionará un formulario y posteriormente se citará en el lugar donde se realizará la prueba y se constatará que los datos sean verídicos.

Entre los requisitos se encuentra ser mayor de 18 años, no tener enfermedades crónicas degenerativas, además de no tener trastornos neurológicos o de inmunodeficiencia, en cuanto a las mujeres, no deberán estar embarazadas o en periodo de lactancia.

Al momento de realizarse la prueba se hará una selección. A la mitad de los partícipes se les aplicará la vacuna y al resto un placebo, todos estarán en observación por un año y se les otorgará un seguro de vida en caso de que tengan algún percance o reacción a la inyección.

Cabe destacar que Puebla estará entre los 13 estados elegidos por el Gobierno de México en los que se van a realizar ensayos clínicos para probar la vacuna, el resto de entidades que participarán son Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Hidalgo, y la Ciudad de México.

El estado cuenta con 11 cámaras de frío para almacenar las vacunas contra COVID

En rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa mencionó que el estado ya inició el proceso de preparación para recibir las vacunas, toda vez que se habilitaron 11 cámaras de frío, pues aseguró que Puebla estará lista para cuando la Federación dé a conocer la logística de repartición de las mismas.

A su vez, Barbosa Huerta mencionó que el método de trasportación de la vacuna será especial, por lo que se está esperando a que se den a conocer estas especificaciones para que el estado prepare dichos vehículos, ya que señaló que las vacunas serán transportadas al interior del estado.