SMT infraccionó 197 unidades del transporte público en noviembre por no respetar aforo

De acuerdo al gobierno federal 197 unidades del transporte público no respetaron el aforo y 75 no tenían papeles en regla

Durante el mes de noviembre, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) infraccionó a 197 unidades de transporte público por no respetar el aforo permitido por el gobierno del estado y 75 por no contar con papeles e invadir derroteros.

A través de un boletín de prensa, la dependencia reiteró su compromiso por reforzar la supervisión al transporte público, a fin de que se cumplan con todas las medidas de prevención establecidas y disminuir los casos de COVID-19.

En este sentido se hicieron durante todo el mes 388 operativos en 21 regiones del territorio poblano, de las cuales la mayoría fueron en Puebla Capital con 236; San Martín Texmelucan y Teziutlán con 15; Tlatlauquitepec con 12; Xicotepec y Zacapoaxtla con 11 y Zacatlán con 10.

Derivado de estos hubo 115 unidades que no respetaron la sana distancia y el cupo permitido, por lo que fueron in fraccionadas, a sus ves 63 vehículos no tenían su documentación actualizada y otros siete invadieron otros derroteros.

Producto de esto, hubo 12 unidades que fueron aseguradas en los municipios de Acatlán, Acatzingo, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Puebla, San Pedro Cholula, Tepeaca, Xicotepec y Zacapoaxtla, por circular sin la autorización correspondiente, por lo que fueron enviadas al depósito vehicular.