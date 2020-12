Regreso a clases presenciales en Puebla será hasta semáforo amarillo: Barbosa

Hasta que el semáforo de Puebla regrese a amarillo, el Gobierno del Estado comenzará a analizar la viabilidad de un regreso a clases presenciales a partir del 2021 bajo condiciones y mecanismos estrictos muy aparte SEP Federal, pues actualmente no existen condiciones para ello, así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Después del anunció del secretario Esteban Moctezuma Barragán sobre el regreso presencial para estados en color amarillo y verde, el mandatario en conferencia comentó que no solo por disposición estatal, sino que no hay condiciones en este momento para pensar en un regreso presencial.

Esto pues actualmente el monitoreo tanto federal como estatal se encuentra en color naranja por el repunte de casos ocasionado por la complacencia y la ineficacia del Ayuntamiento de Puebla para contener la pandemia, además de que precisó aun no está del todo definido esta decisión sobre las clases.

“Estamos en semáforo naranja ya no por disposición del gobierno estatal, ya por semáforo federal, Puebla no tiene condiciones para hablar de regreso presencial en los términos y porcentajes en los horarios en los que se ha empezado a hablar, no esta resuelto todavía ese tema formalmente”, dijo.