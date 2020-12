Liza amenaza denunciar a diputados de su partido por golpeteo a Claudia (VIDEOS)

La secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, amenazó a los diputados de Morena que integran la Comisión Inspectora con denunciarlos ante su partido por extralimitarse en sus funciones e ir contra la Cuarta Transformación, por llamar a comparecer a Claudia Rivera Vivanco, quien no asistió a la cita con los legisladores.

Aceves López insistió que los diputados continúan realizando un golpeteo político en contra de la alcaldesa de la capital, pues no cuentan con la facultad de llamar a comparecer a presidentes municipales, situación por la cual la edil de la capital no se presentó a la sesión.

Liza Aceves López agregó que la comisión Inspectora del Congreso del Estado pasó de largo a la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien no ha dictaminado un proceso en contra del gobierno municipal, cuando el Ayuntamiento de Puebla se encuentra en investigación por dicha institución, por lo cual van a esperar un resolutivo para dar respuesta en contra de los diputados.

“Solicitamos el origen de la comparecencia, sin embargo esta no fue presentado, la diputada presidenta dijo que no lo tenían, que no hay tal expediente, por eso evaluaremos que hará el Ayuntamiento sobre los alcances violatorios", dijo.