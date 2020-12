No hagan convivios: la instrucción de Barbosa a todo el gobierno y la sociedad

El Gobierno del Estado dio la instrucción a todas las dependencias del ejecutivo, órganos públicos y a la sociedad en general a evitar realizar convivios, reuniones navideñas y de fin de año, pues el mandatario Miguel Barbosa sostuvo que no hay condiciones actualmente para este tipo de eventos, pues el repunte del COVID sigue vigente.

En conferencia el mandatario dio a conocer que bajo las condiciones actuales no es posible realizar reuniones por parte de empresas o instancias del gobierno como tradicionalmente sucede cada año, pues el objetivo es reducir la incidencia del COVID, la cual solo puede ocurrir evitando aglomeraciones.

En este sentido expresó que se ha girado la instrucción para que las dependencias del gobierno del estado y otras instancias del servicio público no lleven a cabo estas reuniones tomando en cuenta el año atípico que se vivió en este 2020, y por el cual refirió la autoridad debe dar el ejemplo.

Por otra parte exhortó a la ciudadanía a tampoco lleva a cabo este tipo de reuniones y festejos, pues esto no ayuda a que las condiciones en la entidad mejore, por lo cual comentó en navidad los contagios no pararan, por ello pidió no festejar y cuidar a todas las familias poblanas especialmente a adultos mayores.